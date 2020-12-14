RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12702127031270412705
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:16

  Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей :D

ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?
Прохожий
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:41

  Faceless написав:То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3168 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:46

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей :D

ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?


Я ні. Прогноз на новобудову хоч і в передмісті доказав свої переваги.

А панельні БПСки з залою в яких купив ура по факту виявились непридатні до життя.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3168 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37279
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:53

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......

Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.

Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії

откуда цифра?
почему не +5 или +7?
обоснуй проффесор...
Прохожий
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......

Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.

Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії

Для любителей теплых полов можно было бы второй лимит сделать где-то на 500 киловаттах... Заодно льготу на электро-отопление снять.
Почему такие банальные шаги не делают - вопрос...
_hunter
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12702127031270412705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17481194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6869034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.