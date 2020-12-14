|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:16
Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:41
Faceless написав:
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:46
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?
Я ні. Прогноз на новобудову хоч і в передмісті доказав свої переваги.
А панельні БПСки з залою в яких купив ура по факту виявились непридатні до життя.
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:48
Хомякоид написав: Faceless написав:
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:53
Frant написав: _hunter написав: Frant написав:
......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......
Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.
Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С
.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії
откуда цифра?
почему не +5 или +7?
обоснуй проффесор...
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55
Frant написав: _hunter написав: Frant написав:
......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......
Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.
Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії
Для любителей теплых полов можно было бы второй лимит сделать где-то на 500 киловаттах... Заодно льготу на электро-отопление снять.
Почему такие банальные шаги не делают - вопрос...
