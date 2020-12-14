|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:48
Frant написав: Hotab написав:
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились.
Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
не читайте советские газеты с утра(С)
в нормальных ЖК генераторы или батареи на отопление(газовое), лифт ,подкачка воды,проблема в том что 2-3 часа не хватает зарядить на 100 батареи и тогда в приоритете отопление
п.с. я бы, если уж прям сильно не прижало , никогда бы не жил в хрущёвке , от амбре обоссаных углов четырёхлапыми и двуногими и прочих запахов меня выворачивает
п.с.шо вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 29 січ, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:14
я без бинокля каждый Божий день бачу сорок ,ворон , перепёлок з горобцями и ещё неизвестными мне мелкими пернатыми , где они спят? и ещё сова часто прилетает и сидит на доме мониторит мышей и эффективно, в гараж больше не залазят на зиму
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:22
Frant написав: Hotab написав:
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
Куропатки в снігу ночують. Риють нори і там сидять, при -20С. Зграйками по 5-10 штук, щоб тепліше було. І люди так можуть, але чомусь не роблять. Чому?
Ну-ну, наскільки зменшились?
