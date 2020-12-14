|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:08
Vadim_ написав:
вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Да ладно, там же Обама все подъезды обделал
Или Вы ещё до Обамы там были?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25356
|17486597
|
|
|1380
|6870875
|
|
|3
|88906
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim