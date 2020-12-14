Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......
В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет. В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...
Тоді розконсервують ЧАЕС. Там 2-3 тижні і вона працюватиме. Кацапи ж не просто так її захопили в лютому 22го. Розуміли що то є наш скритий потенціал. Готові були боронити її сидячі в радиоактивних окопах.
Я начинаю подозревать, что это какой-то тонкий сарказм? - японцы Фукусиму только в том году запустили повторно (а тряхнуло их - в 11м)...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 30 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется. Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.
думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше
Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется. Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.
думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше
Може, зразу її перенести у петлюрівський вагончик?
Вот и первая статистика. Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.
Ще зарано робити висновки. Проте в цілому, попит на орендне житло падає. Звісно. Від крєпкіх бесхозяйствєнніков, від самостійних корупціонерів - народ вже 35 років розбігається на всі чотири сторони, пачками, табунами, мільйонами!