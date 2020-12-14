RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:14

  airmax78 написав:
  _hunter написав:
  airmax78 написав:...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......

В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет.
В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...

Тоді розконсервують ЧАЕС. Там 2-3 тижні і вона працюватиме. Кацапи ж не просто так її захопили в лютому 22го. Розуміли що то є наш скритий потенціал. Готові були боронити її сидячі в радиоактивних окопах.

Я начинаю подозревать, что это какой-то тонкий сарказм? - японцы Фукусиму только в том году запустили повторно (а тряхнуло их - в 11м)...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 30 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:18

дешевше і швидше

  airmax78 написав:
  Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".

Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.

думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:10

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:30

у Бучі зріс

  Господар Вельзевула написав:https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.


у Бучі він зріс на 1%
1
4
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Історія реальної відповідальності за будинок в екстремальних умовах нинішньої зими:

«Історія мого будинку. Історія реальної відповідальності
Мова піде про нашумівші Теремки, а точніше про один із будинків, яким я керую. З 2016 року я — голова правління ОСББ будинку 1986 року побудови на Теремках-1. Багато хто знає мене як адвоката, але паралельно з професійною діяльністю я вже майже десять років несу повну відповідальність за понад 400 мешканців нашого будинку.
На відміну від керівників та працівників керуючих компаній, голів ОСББ не бронюють, не преміюють, не включають до переліків «важливої інфраструктури». І це при тому, що саме від голови ОСББ залежить, чи буде в будинку тепло, вода, ліфти, працююча каналізація та безпека — особливо під час війни.
Січень 2026: найважчий період
Січень цього року став надзвичайно складним. Після ракетних ударів і знеструмлень система опалення неодноразово зливалася та запускалася знову. Останнє влучання показало: запустити систему — це не натиснути кнопку.
Ми змогли:
ще тиждень тому запустити всі квартири;
28 січня — запустити останні проблемні стояки;
29 січня — відновити опалення у місцях загального користування (коридори, технічні поверхи).
Сьогодні весь будинок повністю з теплом.
Чому ми вистояли
На відміну від будинків на Заболотного, які обслуговуються ЖЕКом (керуючою компанією), ми:
були згуртовані;
не чекали «поки хтось прийде»;
діяли самі, щоб не допустити замерзання каналізації й систем.
Ще раніше ми:
встановили ІТП, що забезпечує тривалу циркуляцію залишків теплоносія навіть без подачі тепла з бойлерної;
у травні 2025 року встановили сонячну електростанцію (завдяки грантовій програмі Гріндім та міській компенсації), яка забезпечує від 4 до 12 годин автономної роботи:
насосів ІТП,
ліфтів,
освітлення,
відеоспостереження,
системи контролю доступу;
замінили ліфти, двері, вікна, утеплили труби ЦО на даху й тех.поверсі.
Проблема, про яку мало хто знає
На третьому технічному поверсі радіатори в таких будинках, як наш, сконструйовані так, що спускник знаходиться вище радіатора. Навіть після зливу в них залишається вода.
У сильні морози це призвело до замерзання радіаторів, порушення циркуляції і ланцюгових аварій.
Як ми діяли
Ми швидко самоорганізувалися:
мешканці скидали кошти;
купували газові балони (заправляли їх), грілки, теплові пушки, труби, з’єднувачі;
різали й перепаювали труби;
прогрівали стояки в квартирах і на техповерхах.
Я особисто:
був завжди поряд із своїми активними мешканцями;
пояснював та показував, як працює система;
де перекривати, де відкривати, як не «вбити» циркуляцію.
Завдяки цьому:
ми не допустили замерзання каналізації;
поступово розморозили всі стояки;
з 22 січня з’явилося тепло в частині квартир;
до 29 січня — повне відновлення будинку.
Ми допомагали й іншим
До мене телефонували голови та активісти інших будинків. Радив:
у першу чергу розморожувати систему опалення і теплим теплоносієм поступово прогрівати каналізацію. Як і що прогрівати газовими грілками тощо
Про бойлерні та генератори
Ще два тижні тому бойлерна, що одночасно обслуговує понад 30 будинків, повністю зупинялася при відключеннях світла.
Зараз там з’явився генератор — але без фахівців із налаштування. Через це були ситуації, коли:
при запуску теплоносія вдавалося його запустити лише на половину,
довгий час були без подачі ХВП,
вся система працювала на межі.
Лише після стабілізації роботи генератора з’явилася нормальна підкачка води та тепла.
Про відповідальність голови ОСББ
Голова ОСББ:
знає будинок краще за будь-якого «залученого спеціаліста»;
відповідає за все 24/7;
вимушений працювати навіть під час комендантської години;
неодноразово був безпідставно затриманий поліцією та ТЦК;
бачив сім’ю вночі, а дитину — лише дорогою в садок.
І при цьому — жодної системної підтримки чи захисту.
Висновок
Будинок — це маленька держава.
Якщо ним не керувати — наслідки ми всі бачимо.
Але я не зупиняюсь:
вже подав документи по програмі 70/30 на утеплення фасаду;
розвиваю автономність;
навчаю членів правління та інших мешканців, де що знаходиться і як діяти в аваріях (де вмикати і що перекривати).
Сонячну електростанцію ми реалізували без додаткових внесків мешканців — за рахунок накопичених надходжень від орендарів і провайдерів. Про цей кейс, якщо є бажаючі можу розповісти окремо.
Ця історія — не для хваління.
Вона — для прикладу та розуміння:
якщо мешканці об’єднуються — будинок вистоїть навіть у найважчі часи.
Бо лише від нас, співвласників, залежить:
чи буде тепло,
чи працюватимуть ліфти,
чи не замерзне каналізація,
і чи вистоїть наш будинок у складні часи.
Будинок — це маленька держава.
І якщо нею не керувати — вона розвалюється.»

Vasyl Lytvin
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Перекличка. В кого є світло ?
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:24

Майже всю добу не вимикали

  Хомякоид написав:Перекличка. В кого є світло ?

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:25

  kingkongovets написав:Будинок — це маленька держава.
І якщо нею не керувати — вона розвалюється.»

Потрібно масштабувати досвід і практиику зе-команди і його "слуг". Вони молодці, вельми грамотні управлінці! Слід на всі міністерські посади назначити дівок-торговок, репродуктивного віку. Вони виведуть нас до перемоги!

  airmax78 написав:Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.

звісно, зе- з своїми єрмаками, міндичами, шуфричами, бакановими і татаровими, швидко відіб,є і запоріжську АЕС, і Маріуполь, і Крим!
Треба дати їм ще ресурси і ще 7 (сім) років при владі!

_____________

Що тут неначе нікого немає?
Всі поховались в сніг, як куропатки?
Де СРСРівский спадок?
Де дешева електроенергія? :mrgreen:
Де надлишок кваліфікованого населення, було ж 52 млн в 1992 році??? :mrgreen:
Де байки про дАражай????
Про київські бетонні 25-поверхові паралелепіпеди, які є кращим в світі інвестиційним інструментом? :mrgreen:

Я предупреждал местных недоучек, что на электрогенераторах экономика долго не протянет. Не верили. Принцип Данинга-Крюгера в действии. :twisted:
