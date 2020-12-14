|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 січ, 2026 16:43
Frant написав: kingkongovets написав:
Будинок — це маленька держава.
І якщо нею не керувати — вона розвалюється.»
Потрібно масштабувати досвід і практиику зе-команди і його "слуг". Вони молодці, вельми грамотні управлінці! Слід на всі міністерські посади назначити дівок-торговок, репродуктивного віку. Вони виведуть нас до перемоги!
airmax78 написав:
Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
звісно, зе- з своїми єрмаками, міндичами, шуфричами, бакановими і татаровими, швидко відіб,є і запоріжську АЕС, і Маріуполь, і Крим!
Треба дати їм ще ресурси і ще 7 (сім) років при владі!
Що тут неначе нікого немає?
Всі поховались в сніг, як куропатки?
Де СРСРівский спадок?
Де дешева електроенергія?
Де надлишок кваліфікованого населення, було ж 52 млн в 1992 році???
Де байки про дАражай????
Про київські бетонні 25-поверхові паралелепіпеди, які є кращим в світі інвестиційним інструментом?
Я предупреждал местных недоучек, что на электрогенераторах экономика долго не протянет. Не верили. Принцип Данинга-Крюгера в действии.
Вы вылавливаете инженеров на убой. Сами говно своё чините
Додано: Суб 31 січ, 2026 16:59
Чому Франта досі не арештували?
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:16
Investor_K написав:
Чому Франта досі не арештували?
Потому что пока у нас можно называть вещи своими именами, что он, собственно и делает, правда не совсем в той теме.
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:46
Хомякоид написав:
Перекличка. В кого є світло ?
Отримав завдання від товарища майора ? ))
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:50
Бетон написав:
не дали головам ні ресурсів, ні захисту, ні реальних механізмів підтримки. Замість системи виживання. Замість системи самодіяльність.
Там, де люди змогли організуватися — будинок вистояв. Там, де ні — замерзли напірні, каналья.
Той, хто хоче чимось поуправляти, нехай спробує як цей голова - почне з ОСББ.
Скільки емоцій, скільки емоцій ... замість справ ...
От приклад, як люди організувались і це не система виживання, це система життезабезпечення
Але Бетону, все одно чогось не додали. Бідося наша
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:59
Investor_K написав:
Чому Франта досі не арештували?
Таких франтів в Києві десятки як не сотні тисяч)
Самі скоро здохнуть)
