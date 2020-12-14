|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лют, 2026 13:37
Бетон Дякую! Залишається знайти нотаріуса який на таке погодиться, думаю що це не дуже поширена практика...
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках недільного оффтопа
що насправді відбувається в НЙ під час звичайного снігопаду
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:49
Я на нього підписаний, зранку побачив, що відео вийшло.
Як раз дійшла черга цього відосу
Ну що вже можу сказати, у нас при такому снігу, все продовжує працювати, на дорогах багато авто
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:40
А что он работал в тюремной библиотеке?
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:48
Курить надо бросать, если бегать на 23й регулярно, то и с лишним весом будет меньше проблем.
Ну, а если инвалид...то тогда вопрос - а какого куя было покупать на 23-м? 23-й - это не про "государство дало", такие высотки - свежее строительство.
Я знаю одного человека, который понимал, что живет на высоком этаже старого дома, в котором регулярно не работает лифт. Он (тогда еще, в 90-е) разменялся на квартиру на первом этаже и не имеет проблем с лифтом. Хотя не инвалид, но понимал, что моложе он не станет.
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:52
...и космические корабли будут бороздить просторы Вселенной.
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:18
Ну, это видео Дениса еше не смотрел, хотя его еще читал в ЖЖ, а на ютубе посматриваю иногда.
Ничего сверхстрашного не произошло.
Даже при малейшем намеке на снег в НЙ начинается "ай-ай-ай".
Не знаю почему.
Дороги посыпаются тооолстым слоем соли до снегопада. Ее ветер поднимает в воздух, она обжигает слизистую, ты ей дышишь, глотаешь, губы трескаются, на языке соль, глаза разъедает.
Автобусы ездят с цепями на ведущих колесах еще до снегопада за несколько дней.
В этот раз был такой снегопад, который бывает раз в 5 лет. Выпало более 30 см снега за сутки. Но это был выходной день, с суботы на воскресенье и в воскресенье он еще шел до вечера. Поэтмоу в понедельник отменили школы и город чистил снег. Во вторник уже все работало, хоть транспорт и ходил с опозданиями от расписания.
А, ну еще момент.
Тут не ставят зимнюю резину, поэтому в такой снег лучше не выезжать.
НО! благодаря отмене школьных занятий оффлайн (мои дети учились онлайн), значительно снизился траффик и комунальные службы могли спокойно заниматься снегом. Пробок практически не было.
За тротуар перед каждым домом или магазином ответственнен дом и магазин.
Городские службы чистят улицы. Мусорными траками. Не специально купленными грузовиками с отвалами!
Кстати, лет 5 назад, примерно в это время тоже был снегопад, еще больше снега было, я шел буквально по колено в снегу, помню, ну день уборки и город живет дальше.
Но весь его убрать было непросто, п
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:06
