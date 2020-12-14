Додано: Нед 01 лют, 2026 17:18

pesikot написав: kingkongovets написав: в рамках недільного оффтопа

що насправді відбувається в НЙ під час звичайного снігопаду



Я на нього підписаний, зранку побачив, що відео вийшло.

Як раз дійшла черга цього відосу



Ну, это видео Дениса еше не смотрел, хотя его еще читал в ЖЖ, а на ютубе посматриваю иногда.Ничего сверхстрашного не произошло.Даже при малейшем намеке на снег в НЙ начинается "ай-ай-ай".Не знаю почему.Дороги посыпаются тооолстым слоем соли до снегопада. Ее ветер поднимает в воздух, она обжигает слизистую, ты ей дышишь, глотаешь, губы трескаются, на языке соль, глаза разъедает.Автобусы ездят с цепями на ведущих колесах еще до снегопада за несколько дней.В этот раз был такой снегопад, который бывает раз в 5 лет. Выпало более 30 см снега за сутки. Но это был выходной день, с суботы на воскресенье и в воскресенье он еще шел до вечера. Поэтмоу в понедельник отменили школы и город чистил снег. Во вторник уже все работало, хоть транспорт и ходил с опозданиями от расписания.А, ну еще момент.Тут не ставят зимнюю резину, поэтому в такой снег лучше не выезжать.НО! благодаря отмене школьных занятий оффлайн (мои дети учились онлайн), значительно снизился траффик и комунальные службы могли спокойно заниматься снегом. Пробок практически не было.За тротуар перед каждым домом или магазином ответственнен дом и магазин.Городские службы чистят улицы. Мусорными траками. Не специально купленными грузовиками с отвалами!Кстати, лет 5 назад, примерно в это время тоже был снегопад, еще больше снега было, я шел буквально по колено в снегу, помню, ну день уборки и город живет дальше.Но весь его убрать было непросто, п