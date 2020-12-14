RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12720127211272212723
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?

докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...
Прохожий
 
Повідомлень: 14287
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:18

  kingkongovets написав:я ще раз хочу підкреслити, що найбільшу виразку перспектива оподаткування оренди нерухомості чомусь викликає у професійних борцунів з корупцією з диванів та перманентних та ущемлених лузерів та невдах

просто запамʼятайте цю їх реакцію

Конечно мы, прид,,урки, все запомним, наш непревзойденный гуру! Мы помним Ваши учения, найвеличніший, найталановитійший Кінгконговець!
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 28.04.20
Подякував: 798 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:25

  Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.

Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде

Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.

По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Востаннє редагувалось Damien в П'ят 06 лют, 2026 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 28.04.20
Подякував: 798 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:30

Ну не переживайте за найвеличнішого “kingkongovets”.
Не далі як 4 чи 6 місяців тому він раптом - ніхто за язика не тягнув - саме на цій гілці оприлюднив несподівано свій авторитетний висновок про те, що нерухомість Туреччини раптом перетворилася в повний абсолютний нуль.
Не так сталося, як гадалося…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 лют, 2026 23:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11771
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4153 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:34

  Прохожий написав:
  Frant написав:Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?

докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...

Ну так это и есть пол-евро за кВт/ч
И так выходит при оптимальной постоянной нагрузке, а не при запитывании освещения с телеком например.
Да и что такое генератор на 1Квт? В дом обычно берут 3.5-5 и выше мощностью, и лучше дизель чтоб пожара не было. И молотить 18/24 или даже 20/24, как сейчас отрубают электрику, он не расчитан, даже в АТБ генераторы Магирус выключают после 6 часов работы на перерыв.
Сколько кстати от таких Квт/ч по соляре стоит то? ТО думаю плюс % 5-7 будет после 100-200 моточасов.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.

Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде

Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.

По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37310
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8294 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:52

  Faceless написав:
Damien написав:
  Faceless написав:Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде

Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.

По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага

Так в этом и "прикол": одному-двум ФОПам (условно) налоги задним числом начислить можно - и то в суде отбиваются на "раз-два". А тут - счет на тысячи (сотни тысяч). И из "доказательств" у фискалов только "история" - на которую сходу объяснение "ну да, пытался найти арендатора. Но вы же знаете что сейчас в стране происходит - не нашел (".
А "во всех странах" выходит - больше благодаря контролю расходов, чем толпам "тайных покупателей"...
_hunter
 
Повідомлень: 11457
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі
Вибачте, уточнюю, шо законопроект Шуляк не раптом, він вже на шпальтах десь з півроку і ще - вона вже не голова Слуги Народу вже пару місяців як. Інфо про цей законопроект мусовалась активно у листопаді-грудні. Буде, не буде найближчим часом-хз. Податки платити треба. Потрібні нормальні умови, в смі багато було інфо про польський варіант . на протязі 25-го бачив декілька статей з цього приводу.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 326
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12720127211272212723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17506465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6875330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 89713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15549)
07.02.2026 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.