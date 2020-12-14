RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127251272612727127281272912730>
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:15

⚡️Здавати в оренду житло можна буде тільки через сплату податків — зʼявився законопроєкт, що має вивести з тіні орендодавців, які здебільшого здають оселі без договорів.

Документ пропонує:

• знизити ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла;
• з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, у якому буде скасовано воєнний стан, доходи взагалі НЕ оподатковувати;
• орендодавці самостійно сплачують податок протягом 40 днів після завершення кварталу.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31634
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:40

  Хомякоид написав: Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість. :D

Що, довге перебування в Німечинні зробило з іудея мусліма ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?

ти шо так гнать) от же ж єбанько

чи то він від природи такий упоротий?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 20:10

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Квартирна міграція» через комунальний колапс у Києві: яке житло подешевшало

Це ж дорожай в окремо взятих локаціях!!??


Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.

Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.

Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість. :D

Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 20:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?

ти шо так гнать) от же ж єбанько

чи то він від природи такий упоротий?


Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість
сказати по темі нема чого якраз тобі, помилка природи

але ж це тебе не зупиняє і ти продовжуєш ганьбитись далі і далі)

а мені от є багато чого сказати, от тільки тут вже давно нема кому, тому що гілку окупували такі як ти скорботні розумом недоліки, не маючі ніякого відношення ані до Києва, ані до його ринку нерухомості

але ти продовжуй, треба ж з когось ржати, бо над хворим франтом ржати аже навіть якось невдобно)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 20:54

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?

ти шо так гнать) от же ж єбанько

чи то він від природи такий упоротий?


Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість

Як там твій парадіз в Чабанах ? )

А в Вінниці скільки вже заробив ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:01

  Frant написав:Я уже 10+ років пишу: є рожевоокулярний Київ Реуса-Фейслеса-ККЦ-Прохожого і тп персонажів. Цей Київ існує десь в головах тих, хто живе на верхніх поверхах 25-поверхівок, в маєтках пригородів і їздить на нових геліках. Ці люди абсолютно відірвані від реального життя, як і вищі українські чиновники. Вони і їх діти не воюють, не працюють на оборонку в цехах без опалення. Вони не знають, що таке жити фактично місяцями без електроенергії і без тепла. У них все гуд, вони щиро вважають, що Україна має безкінечні ресурси.

Поки одні скаржаться на життя, що "усьо пропало", скрізь зрада, інші в дуже не простих умовах створюють робочі місця, платять податки державі та заробляють на нерухомості. Особисто я вважаю, що Україна має дуже великий потенціал. Було б бажання, та трохи розуму і можна досягти успіху. Мій прогноз. Війна закінчиться через 2-3 роки. Все буде рости в т.ч. нерухомість. Зайдуть великі гроші.
reus
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Квартирна міграція» через комунальний колапс у Києві: яке житло подешевшало

Це ж дорожай в окремо взятих локаціях!!??


Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.

Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.

Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість. :D
Немає таких масових кейсів. Можливо одиничні де орендодавці пішли на зустріч орендарям. В ЖК де злили воду з системи опалення оренда залишилась та сама, хіба що пообіцяли не піднімати з весни як планували до того.
За 6-7 тисяч ви нічого крім кімнати не знайдете
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37371
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8297 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
ти шо забув кого питаєш?)
він зараз як завжди зникне, як робить завжди після того як пи** якусь єресь, а потім зʼявиться як нічого й не було з надією що всі все забули)

а потім знову якусь дикуху пи** і знову зникне

зи: немає таких цін, ну може щось таке і зʼявиться в будинках що тец-4 обслуговаються, але це лівий берег, а не Солома і Голосуха, особисто я поки що про таке не чув

ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот

кайфую безмежно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лют, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот

кайфую безмежно

Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37371
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8297 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 127251272612727127281272912730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25384 17567967
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лют, 2026 15:27
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6893957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 99054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10804)
17.02.2026 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.