Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:15
⚡️Здавати в оренду житло можна буде тільки через сплату податків — зʼявився законопроєкт, що має вивести з тіні орендодавців, які здебільшого здають оселі без договорів.
Документ пропонує:
• знизити ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла;
• з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, у якому буде скасовано воєнний стан, доходи взагалі НЕ оподатковувати;
• орендодавці самостійно сплачують податок протягом 40 днів після завершення кварталу.
2
3
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:40
Хомякоид написав:
Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість.
Що, довге перебування в Німечинні зробило з іудея мусліма ? )
2
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:42
ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?
ти шо так гнать) от же ж єбанько
чи то він від природи такий упоротий?
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:10
Хомякоид написав:
Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.
Frant написав:
Це ж дорожай в окремо взятих локаціях!!??
Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.
Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість.
Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:15
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?
ти шо так гнать) от же ж єбанько
чи то він від природи такий упоротий?
Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість
сказати по темі нема чого якраз тобі, помилка природи
але ж це тебе не зупиняє і ти продовжуєш ганьбитись далі і далі)
а мені от є багато чого сказати, от тільки тут вже давно нема кому, тому що гілку окупували такі як ти скорботні розумом недоліки, не маючі ніякого відношення ані до Києва, ані до його ринку нерухомості
але ти продовжуй, треба ж з когось ржати, бо над хворим франтом ржати аже навіть якось невдобно)
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:54
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?
ти шо так гнать) от же ж єбанько
чи то він від природи такий упоротий?
Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість
Як там твій парадіз в Чабанах ? )
А в Вінниці скільки вже заробив ?
2
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:01
Frant написав:
Я уже 10+ років пишу: є рожевоокулярний Київ Реуса-Фейслеса-ККЦ-Прохожого і тп персонажів. Цей Київ існує десь в головах тих, хто живе на верхніх поверхах 25-поверхівок, в маєтках пригородів і їздить на нових геліках. Ці люди абсолютно відірвані від реального життя, як і вищі українські чиновники. Вони і їх діти не воюють, не працюють на оборонку в цехах без опалення. Вони не знають, що таке жити фактично місяцями без електроенергії і без тепла. У них все гуд, вони щиро вважають, що Україна має безкінечні ресурси.
Поки одні скаржаться на життя, що "усьо пропало", скрізь зрада, інші в дуже не простих умовах створюють робочі місця, платять податки державі та заробляють на нерухомості. Особисто я вважаю, що Україна має дуже великий потенціал. Було б бажання, та трохи розуму і можна досягти успіху. Мій прогноз. Війна закінчиться через 2-3 роки. Все буде рости в т.ч. нерухомість. Зайдуть великі гроші.
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:06
Хомякоид написав:
Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.
Frant написав:
Це ж дорожай в окремо взятих локаціях!!??
Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.
Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість.
Немає таких масових кейсів. Можливо одиничні де орендодавці пішли на зустріч орендарям. В ЖК де злили воду з системи опалення оренда залишилась та сама, хіба що пообіцяли не піднімати з весни як планували до того.
За 6-7 тисяч ви нічого крім кімнати не знайдете
4
9
3
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:07
барабашов написав:Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
ти шо забув кого питаєш?)
він зараз як завжди зникне, як робить завжди після того як пи** якусь єресь, а потім зʼявиться як нічого й не було з надією що всі все забули)
а потім знову якусь дикуху пи** і знову зникне
зи: немає таких цін, ну може щось таке і зʼявиться в будинках що тец-4 обслуговаються, але це лівий берег, а не Солома і Голосуха, особисто я поки що про таке не чув
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот
кайфую безмежно
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 17 лют, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:11
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот
кайфую безмежно
Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
