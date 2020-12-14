|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:13
Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот
кайфую безмежно
Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
так, g-turn вони це називають, паркуватися ще не пробував, а от з заторів виїзжати - тупо бімба, фантастика просто
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 17 лют, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:14
Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот
кайфую безмежно
Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
Не розумію, про що ви ...
Почищені вулиці від снігу ... ))
2
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:17
pesikot написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот
кайфую безмежно
Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
Не розумію, про що ви ...
Почищені вулиці від снігу ... ))
сніга ще вистачає
в електричному кубарі 4 мотори (по 1 на колесо), керовані ШІ, він може як танк розвертатися на одному місці, по-моєму всі електричні китайці теж це вміють
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:19
kingkongovets написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?
ти шо так гнать) от же ж єбанько
чи то він від природи такий упоротий?
Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість
сказати по темі нема чого якраз тобі, помилка природи
але ж це тебе не зупиняє і ти продовжуєш ганьбитись далі і далі)
а мені от є багато чого сказати, от тільки тут вже давно нема кому, тому що гілку окупували такі як ти скорботні розумом недоліки, не маючі ніякого відношення ані до Києва, ані до його ринку нерухомості
але ти продовжуй, треба ж з когось ржати, бо над хворим франтом ржати аже навіть якось невдобно)
Гнидич це ти постійно переходиш на особистості.
Ти тупий як трактор.
Тому і сидищ вже пятий рік під обстрілами і без світла.
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:23
барабашов написав:
Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
Всі питання до модераторів. Вона розмістила обяву.
Тому і пишу що роздвоення в модерів.
Одна дає посилання що ціни впали на 50%, інший пише що ціни навіть на 25% не знизились
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:26
Хомякоид написав: барабашов написав:
Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.
Всі питання до модераторів. Вона розмістила обяву.
Тому і пишу що роздвоення в модерів.
Одна дає посилання що ціни впали на 50%, інший пише що ціни навіть на 25% не знизились
шо, знову обісрався?)
який же ти жалюгідний
зи: так, я живу під обстрілами, бо в мене тут є багато важливих справ, але з чого ти вирішив що я сиджу без світла?
я ж на електричці їжджу, гальмо тупе)
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:38
Хомякоид написав: Так сиди далі на генераторах макака і квакай під ракетами бидло "коренне"
Всі помятають твої посилання 3 кімнатної квартири в Діброві за 80 тис.
реально кліничний ідіот
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:44
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Хомякоид написав: Так сиди далі на генераторах макака і квакай під ракетами бидло "коренне"
Всі помятають твої посилання 3 кімнатної квартири в Діброві за 80 тис.
реально кліничний ідіот
может он и прав
а може ти теж такий же кончений як і він?
2
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:52
Frant написав:
Если серьезно, пан Реус, благодаря таким как вы, от некогда 52 млн человек и огромной территории, осталось 26 млн (пенсионеры и предпенсионеры)
Звісно, що у всьому винні підприємці. Класова ненависть рулить. Якщо у людини немає клепки та грошей то це заслуга заможних.
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:58
Frant написав:
Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай.
Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя.
Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!
У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.
