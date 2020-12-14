RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1272612727127281272912730>
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот

кайфую безмежно

Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно
так, g-turn вони це називають, паркуватися ще не пробував, а от з заторів виїзжати - тупо бімба, фантастика просто
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лют, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:14

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот

кайфую безмежно

Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно

Не розумію, про що ви ...

Почищені вулиці від снігу ... ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:
ззи; тільки сьогодні нарешті зрозумів навіщо потрібен танковий разворот

кайфую безмежно

Це в сенсі розворот на місці? Мабуть паркуватися зручно

Не розумію, про що ви ...

Почищені вулиці від снігу ... ))
сніга ще вистачає

в електричному кубарі 4 мотори (по 1 на колесо), керовані ШІ, він може як танк розвертатися на одному місці, по-моєму всі електричні китайці теж це вміють
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:19

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:ну з франтом давно все зрозуміло, цікаво на чому хомяк висить весь час?

ти шо так гнать) от же ж єбанько

чи то він від природи такий упоротий?


Обізяна, якщо не має нічого сказати по справі то краще промовчати.
Люди не зразу зрозуміють твою тупість
сказати по темі нема чого якраз тобі, помилка природи

але ж це тебе не зупиняє і ти продовжуєш ганьбитись далі і далі)

а мені от є багато чого сказати, от тільки тут вже давно нема кому, тому що гілку окупували такі як ти скорботні розумом недоліки, не маючі ніякого відношення ані до Києва, ані до його ринку нерухомості

але ти продовжуй, треба ж з когось ржати, бо над хворим франтом ржати аже навіть якось невдобно)


Гнидич це ти постійно переходиш на особистості.
Ти тупий як трактор.
Тому і сидищ вже пятий рік під обстрілами і без світла.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:23

  барабашов написав:Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.


Всі питання до модераторів. Вона розмістила обяву.
Тому і пишу що роздвоення в модерів.
Одна дає посилання що ціни впали на 50%, інший пише що ціни навіть на 25% не знизились
Хомякоид
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  барабашов написав:Машалла
Давай список 1К голосеевских квартир по 6-7тыс что можно занимать допустим с 1 марта сего года.
Заценим хоромы всем бараком.


Всі питання до модераторів. Вона розмістила обяву.
Тому і пишу що роздвоення в модерів.
Одна дає посилання що ціни впали на 50%, інший пише що ціни навіть на 25% не знизились
шо, знову обісрався?)
який же ти жалюгідний

зи: так, я живу під обстрілами, бо в мене тут є багато важливих справ, але з чого ти вирішив що я сиджу без світла?

я ж на електричці їжджу, гальмо тупе)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: Так сиди далі на генераторах макака і квакай під ракетами бидло "коренне"
Всі помятають твої посилання 3 кімнатної квартири в Діброві за 80 тис.


реально кліничний ідіот
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: Так сиди далі на генераторах макака і квакай під ракетами бидло "коренне"
Всі помятають твої посилання 3 кімнатної квартири в Діброві за 80 тис.


реально кліничний ідіот

может он и прав
а може ти теж такий же кончений як і він?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:52

  Frant написав:Если серьезно, пан Реус, благодаря таким как вы, от некогда 52 млн человек и огромной территории, осталось 26 млн (пенсионеры и предпенсионеры)
Звісно, що у всьому винні підприємці. Класова ненависть рулить. Якщо у людини немає клепки та грошей то це заслуга заможних. :D
reus
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:58

  Frant написав:Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай.
Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя.
Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!

У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.
reus
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1272612727127281272912730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25384 17567970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лют, 2026 15:27
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6893960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 99055
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10804)
17.02.2026 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.