Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 00:00

Зайдуть великі гроші

  reus написав: Зайдуть великі гроші.

двушка з мск (с) (тм)?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 00:04

в середньому по лікарні 36.6

  Faceless написав:
Хомякоид написав: Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.

Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.

Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість. :D
Немає таких масових кейсів. Можливо одиничні де орендодавці пішли на зустріч орендарям. В ЖК де злили воду з системи опалення оренда залишилась та сама, хіба що пообіцяли не піднімати з весни як планували до того.
За 6-7 тисяч ви нічого крім кімнати не знайдете

та ні, квартиранти тупо виїхали там де вже жити неможливо і аренда в нуль, а де можливо жити, то так і 12-15 залишилось, а місцями підросло, а "в середньому по лікарні" 6-7 а може і більше, залежить де рахувати і як. Чи будинки із порваними трубами покращили умови або/і добавили житлової площі КРЖН?
