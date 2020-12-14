|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лют, 2026 00:00
reus написав:
Зайдуть великі гроші.
двушка з мск (с) (тм)?
flyman
Повідомлень: 42345
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
1
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 00:04
Faceless написав: Хомякоид написав: Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.
Але Фейслес каже що в Дніпровському районі, в якому найбільше будинків без опалення, не було падіння навіть на чверть.
Іншала. Дай мені розум зрозуміти цю мудрість.
Немає таких масових кейсів. Можливо одиничні де орендодавці пішли на зустріч орендарям. В ЖК де злили воду з системи опалення оренда залишилась та сама, хіба що пообіцяли не піднімати з весни як планували до того.
За 6-7 тисяч ви нічого крім кімнати не знайдете
та ні, квартиранти тупо виїхали там де вже жити неможливо і аренда в нуль, а де можливо жити, то так і 12-15 залишилось, а місцями підросло, а "в середньому по лікарні" 6-7 а може і більше, залежить де рахувати і як. Чи будинки із порваними трубами покращили умови або/і добавили житлової площі КРЖН?
flyman
Повідомлень: 42345
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
