двушка з мск (с) (тм)?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лют, 2026 00:00
Зайдуть великі гроші
Додано: Сер 18 лют, 2026 00:04
в середньому по лікарні 36.6
та ні, квартиранти тупо виїхали там де вже жити неможливо і аренда в нуль, а де можливо жити, то так і 12-15 залишилось, а місцями підросло, а "в середньому по лікарні" 6-7 а може і більше, залежить де рахувати і як. Чи будинки із порваними трубами покращили умови або/і добавили житлової площі КРЖН?
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:12
Більше нізвідки. До речі, вся Європа і Америка, за 4 (чотири) роки війни не дала нікчемній шушері жодної ракетної технології! Такі речі не робляться на колінці, в підвалах і гаражах. До війни треба було готуватись загодя, дегенеративним обіцяльникам харківських шашликів. Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Час дешевих зелених популістів, безракетних клоунів-дерибанщиків, злодіїв-обіцяльників, стрімко добігає до свого логічного кінця. Петлюрівський вагончик чекає нових пасажирів, які прос.рали, розтягли по маєткам власну країну
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:42
Референдум от зеленых популистов?
Брать на себя ответственности за капитуляцию, за просранную страну - они не хотят.
А она все ближе. Некому и нечем воевать то.
Скоро даражай Кржн . Только не все доживут до него.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|