Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23

  ihorkyiv написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.

О каком величии вы тут вещаете???

О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.

Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.

аплодирую стоя

А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.
Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):
"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".
О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?
Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.
И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".
Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...

Мама тебе не говорила, что врать нехорошо?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:24

  Frant написав:
  reus написав:Тому інвестиції прийдуть у сильну державу

Від кого, перепрошую??? і де ви бачите "сильну державу"???
  Бетон написав:Во всём мире безопасность строится на свободе, конкуренции, сильной экономике и технологичном вооружении

Бред.
Почитай историю второй мировой войны, кто создал и масштабировал лучший средний танк второй мировой войны и лучший 120 мм-миномет? Почитай, как развивалось американское танкостроение, была ли там конкуренция, или все делалось под общим контролем и координацией американского государства. Пень ты неотесанный, вместе с ККЦ - два полуграмотных позорища.

  ihorkyiv написав:А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту

Беее, він же Бетон - звичайний брехливий рил-новобудівець, якому глибоко начхати на свою державу.

Так это вранье.
Взял мой текст и чмуту приписал.
Чему ты радуешься?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38

  Бетон написав:Мама тебе не говорила, что врать нехорошо?

Повторяй себе эту фразу почаще )
