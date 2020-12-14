ihorkyiv написав:

Vadim_ написав: Бетон написав: большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.



О каком величии вы тут вещаете???



О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.



Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.



Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.О каком величии вы тут вещаете???О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и

аплодирую стоя аплодирую стоя

А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.О каком величии вы тут вещаете???О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...