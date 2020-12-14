|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:44
_hunter
Дивне питання.
У своєму місті (приблизно 80 тис начелення) у 2000-2005 роках я також бачив одиниці, які у багатоквартирних будинках встановлювали газове опалення. Значна кількість людей не встановлювала не тому що це було дорого, а тому, що не бачила сенсу. Коли ситуація змінилася, наприклад, у 2015-2018, сенс з'явився, можливість зникла.
Так і зараз. Замість доволі сумнівних проектів щодо побудови на даху загального користування станцій, на мою думку, перспектива лише у індивідуальних рішеннях.
xaos_3
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:48
Faceless написав: xaos_3 написав:Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides
Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.
Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних
Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли
Одна панель 2м2 літом на сонці в обідній час дає 300 Вт, зимою, мабуть, 30 Ватт. Нежирно.
Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
Frant
Додано: Чет 19 лют, 2026 01:04
Frant написав:
Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
куета. lifepo4 12В 24А/ч = 6ч работы котла.
Wirująświatła
Додано: Чет 19 лют, 2026 08:19
Я купил квартиру на варшавском.
Но как туда доехать)
Бетон
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:08
Бетон написав:
Я купил квартиру на варшавском.
Но как туда доехать)
А в чём то проблема?
барабашов
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:17
барабашов написав: Бетон написав:
Я купил квартиру на варшавском.
Но как туда доехать)
А в чём то проблема?
Веник в окружении. Победы, щербакова, сырец, правды - не проехать
Бетон
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:44
xaos_3 написав:_hunter
Дивне питання.
У своєму місті (приблизно 80 тис начелення) у 2000-2005 роках я також бачив одиниці, які у багатоквартирних будинках встановлювали газове опалення. Значна кількість людей не встановлювала не тому що це було дорого, а тому, що не бачила сенсу. Коли ситуація змінилася, наприклад, у 2015-2018, сенс з'явився, можливість зникла. Так і зараз. Замість доволі сумнівних проектів щодо побудови на даху загального користування станцій, на мою думку, перспектива лише у індивідуальних рішеннях.
Опять: краткосрочное отключение элементарно решается "тумбочкой". А в случае чего-то уровня "день-два-неделя без света" от этой микро-панели толку - около нуля - решает генератор.
В результате: это конкретное решение - просто отлично вписывается в категорию "не бачила сенсу"
_hunter
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:14
Бетон написав: барабашов написав: Бетон написав:
Я купил квартиру на варшавском.
Но как туда доехать)
А в чём то проблема?
Веник в окружении. Победы, щербакова, сырец, правды - не проехать
Блокпосты и на каждом до взвода "вгодованих кабанив з нэтымвос"???
барабашов
