|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:18
_hunter
Який генератор? На одного користувача, чи на, наприклад, 108 квартир? Тех огляд, вартість палива, яке потрібно постійно, монтажу? Це астрономічні цифри для переважної більшості квартировласників Києва. А мрії про те, що якійсь дядя буде вирішувати проблеми усіх без винятку квартировласників міста, впевнений повинні зникнути.
Я навів приклад індивідуального, працюючого рішення. Звісно, є інші, відносно прості рішення, пов'язані із сонячною енергією. Лише сонячна енергія є умовно безпечною і комфортною для багатоквартирного будинку.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:33
Frant
Так, розташування на південь є найбільш ефективним. Але і при розташування на північ, сонячна панель виробляє енергію. Навіть один комплект достатній для зарядки пристроїв, освітлення, два комплекти, наприклад влітку, повністю "потягнуть" холодильник, ноут, освітлення і т.д.
Яка альтернатива за співставний бюджет (приблизно 2000 євро за два комплекти сонячних панелей із співставною потужністю)?
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:44
xaos_3 написав:
Яка альтернатива за співставний бюджет (приблизно 2000 євро
Альтернатива проста Навколо Києва, за 150-250 км, можна купити дерев,яну хату колгоспної епохи, з піччю. За 2000 дол. Там можна генеруватим енергію як хочеш.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23317
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1798 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:22
Frant
За вашою порадою мешкати за 200 км від Києва і працюючи у Києві, не кожен може собі дозволити гіперлуп чи міжпросторове таксі.
Тим більше, що за 2 тис. дол. навряд чи є щось придатне до життя (зайшов і живеш), можливо землянка у стилі неандертальського люксу.
Тим більше, що й там ви повернетеся до питання енергозабезпечення.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25384
|17576178
|
|
|1380
|6898631
|
|
|3
|101409
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|