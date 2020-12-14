Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини. Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант. Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
ви ж не платили за ті вікна, а панелі треба купувати
а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф
це в київських умовах, про які йде мова
якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей
Непорівнювані приклади. Будь-які, навіть найдешевші склопакети дадуть суттєве покращення енергозбереження порівняно з старими деревʼяними а тим більше порівняно з відсутністю вікон і дверей що щільно закриваються. Це дає фактично миттєвий результат і коштує відносно недорого. Ваша пропозиція - квартирам наколхозити на фасаді панелі (що вже не ок) щоб у кращому випадку заживити холодильник - таке собі рішення. За наявності електрики хоча б кілька годин на добу це взагалі не має сенсу і краще використовувати просто інвертор з акумами.
так зрозуміліше?
А ты точно понимаешь как оно работает?)) Безаккумуляторные системы используются для выработки э/э на продажу по зеленому тарифу. Инверторные системы для обеспечения автономности объекта - они уже и так с АКБ, а солнечные панели - это всего лишь один из способов способов их зарядки. Наряду с самым простым способом - зарядка от сети 220В (когда эта сеть доступна) и зарядка от генератора.