Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:03
Тому що в Києві ще сотні багатоквартирних будинків без опалення.
Можеш поцікавитись у ШІ, ти ж його любиш?
21.02.2026
"Понад тисяча житлових будинків та десятки навчальних закладів у двох районах столиці не матимуть централізованого опалення до кінця поточного сезону через пошкодження тепломереж."
В петлюрівському вагончику?
Поспішай, доки є місця! Квитки дорожчатимуть!
15000-30000 грн, і ні копійки більше.
Як наймані робітники, в бізнесі вони й того не зароблять, з своєю лінню і тупістю.
Все таки, насколько Киев Реуса- Фейслеса далек от народа!
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. Qu’ils mangent de la brioche — букв. «Пусть они едят бриоши») — французский афоризм, ставший символом отрешённости правящей элиты от проблем простого народа. Приписывается королеве Марии-Антуанетте.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:35
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:13
