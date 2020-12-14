барабашов написав:
Хотим со знакомым нотарём одного $-героя-$ войны со Львова в кампусе прописать.
А там всё на электрике.
Ну не тягать же ему воду по лестнице на 23й этаж в тёмные и холодные аппарты?
поселите в селе у реки, в избушке или палатке
Додано: Пон 23 лют, 2026 21:16
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:08
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:26
Ну ви ж не дурак.
По легенді проживаєте в Австрії.
Не могли не побачити що в цивілізованій країні все робиться на порядок, можливо навіть не на один краще ніж в Україні.
Починаючи з сортування сміття, паркування, водіння в пяному стані, обігрів вулиць, утеплення будинків, медицини, громадського транспорту і т.д. і т.п.
Та це вже не один десяток разів тут розжовувалось зі всіх сторін.
Це як дві фірми. В одної все ок, в другої все розкрадається, непотизм, склоки, підстави, травля. Друга фірма обовязково збанкрутує.
Так і з державами. Було зрозуміло що це все приведе рано чи пізно до колапсу.
Тому і маємо подібні картинки з покинутими квартирами.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 23 лют, 2026 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:28
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це ж ким треба бути, щоб глузувати з вибитих після прильотів вікон?
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:33
Ккц, де ти бачиш глузування???
Людина із-за кордону прямо називає речі своїми іменами.
Укро-чиновники і укро-бізнесмєни, разом з російськими генералами, нищать цю державу.
Невже ти не бачиш розквіту корупції, непотизму, тотальної некомпетентністіиі дешевого популізму та безвідповідальності , останніх 7 років. Навіть, всі 35 років????
