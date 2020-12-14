RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:51

СуперСус появився

СуперСус появився
flyman
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20

  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 08:38

кавалірки і філіпінки

  Хомякоид написав:
  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?

взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
flyman
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах

чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:35

Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:13

  барабашов написав:Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?

А з якою метою цікавишся?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:38

Сонячні станції на дахах багатоповерхівок
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:33

  kingkongovets написав:станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах
чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?

Тому що в Києві ще сотні багатоквартирних будинків без опалення.
Можеш поцікавитись у ШІ, ти ж його любиш?

21.02.2026
"Понад тисяча житлових будинків та десятки навчальних закладів у двох районах столиці не матимуть централізованого опалення до кінця поточного сезону через пошкодження тепломереж."
Frant
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:35

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?


Якщо не зроблять автономне опалення в панельках до наступного опалювального сезону обовязково буде

Не зроблять.
Тому що представникам самостійної влади - абсолютно похрєн. Вони живуть у маєтках навколо Києва, з персональними сонячними станціями, генераторами, акумуляторами.
Навіть ККЦ і Бетон правильно відзначили, що це не проблеми чиновників, не панська це справа :mrgreen:

Укро-чиновники мають інші проблеми: як надерибанити собі грошей (мільйон чи два, доларів, як мінімум), як акуратно вивезти їх за кордон, як "домовитись" з правоохоронними органами.

"Україна розквітне - ми в це віримо!" :mrgreen:

  Бетон написав:Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??
Frant
