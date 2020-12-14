|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 22 лют, 2026 23:51
СуперСус появився
flyman
Повідомлень: 42389
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20
flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
Хомякоид
Повідомлень: 2796
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3190 раз.
- Подякували: 474 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 08:38
Хомякоид написав: flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
flyman
Повідомлень: 42389
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:10
станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах
чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?
kingkongovets
Повідомлень: 12188
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2770 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23
Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
барабашов
Повідомлень: 5692
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
airmax78
Повідомлень: 43016
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5358 раз.
барабашов написав:
Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
А з якою метою цікавишся?
Hotab
Повідомлень: 17920
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2574 раз.
Ірина_
Повідомлень: 5393
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 2086 раз.
kingkongovets написав:
станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах
чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?
Тому що в Києві ще сотні багатоквартирних будинків без опалення.
Можеш поцікавитись у ШІ, ти ж його любиш?
21.02.2026
"Понад тисяча житлових будинків та десятки навчальних закладів у двох районах столиці не матимуть централізованого опалення до кінця поточного сезону через пошкодження тепломереж
."
Frant
Повідомлень: 23331
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1802 раз.
- Подякували: 2588 раз.
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Дешевше буде?
Якщо не зроблять автономне опалення в панельках до наступного опалювального сезону обовязково буде
Не зроблять.
Тому що представникам самостійної влади - абсолютно похрєн. Вони живуть у маєтках навколо Києва, з персональними сонячними станціями, генераторами, акумуляторами.
Навіть ККЦ і Бетон правильно відзначили, що це не проблеми чиновників, не панська це справа
Укро-чиновники мають інші проблеми: як надерибанити собі грошей (мільйон чи два, доларів, як мінімум), як акуратно вивезти їх за кордон, як "домовитись" з правоохоронними органами.
"Україна розквітне - ми в це віримо!"
Бетон написав:
Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??
Frant
Повідомлень: 23331
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1802 раз.
- Подякували: 2588 раз.
