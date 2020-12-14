RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:51

СуперСус появився

СуперСус появився
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42390
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20

  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3190 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 08:38

кавалірки і філіпінки

  Хомякоид написав:
  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?

взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42390
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах

чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12190
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:35

Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
airmax78
 
Повідомлень: 43016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5358 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:13

  барабашов написав:Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?

А з якою метою цікавишся?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17923
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:38

Сонячні станції на дахах багатоповерхівок
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5396
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2087 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:59

  Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні


просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
baraka
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 09.10.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:16

  baraka написав:
  Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні


просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...

Зріст цін, насамперед, в головах рожевоокулярників :mrgreen: .
Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
