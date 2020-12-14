|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 22 лют, 2026 23:51
flyman
-
flyman
-
-
Повідомлень: 42390
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20
flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
-
Хомякоид
-
-
Повідомлень: 2795
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3190 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 08:38
Хомякоид написав: flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
-
flyman
-
-
Повідомлень: 42390
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:10
станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах
чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?
-
kingkongovets
-
-
Повідомлень: 12190
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2770 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23
Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
-
барабашов
-
-
Повідомлень: 5693
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:35
Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
-
airmax78
-
-
Повідомлень: 43016
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5358 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:13
барабашов написав:
Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
А з якою метою цікавишся?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17923
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2574 раз.
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:38
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
Повідомлень: 5396
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1198 раз.
- Подякували: 2087 раз.
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:59
Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні
просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
-
baraka
-
-
Повідомлень: 5478
З нами з: 09.10.12
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 882 раз.
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:16
baraka написав: Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні
просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
Зріст цін, насамперед, в головах рожевоокулярників
.
Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
-
Frant
-
-
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1803 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
