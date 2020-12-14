RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12727127281272912730
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:40

  Frant написав:Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
франт у тебя есть отопление?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31681
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:14

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
франт у тебя есть отопление?

Звісно. У мене свій маєток. Газ, дрова, електропалення - на вибір. Власне ППО, свій "Петріот" замаскований в сараї. А що, так не можна? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 лют, 2026 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні


просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
у вас ці думки перманентно присутні вже років 10 не менше, як і ваші постійні пророцтва неминучого обвалу

але ж на пророцтвах заробляють лише інфоцигани, а на нерухомості заробляють ті, хто не слухає або продукує прогнози, а ті хто уважно слідкують за ринком і мають яйця, а не постійно триндять про «неминучий колапс» і десятиліттями пророкують обвал, навіть не будучи гравцями цього ринку

тому справа тут не в країні, а в вашій особистій здатності адекватно сприймати та аналізувати інфу
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12190
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:07

  baraka написав:
  Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні


просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...

Вам так кажется. Вы находитесь в своём горизонте событий, где цифровые алгоритмы фокусируют ваше мировозрение на коллапсе.
Всё, что вам лично и мне кажется хаосом - обычная среда обитания большинства. Не стоит грести против толпы. Это бесполезно. Плыть нужно по течению лишь немного изменяя траекторию.
Короче говоря, если опустить философию, растёт всё, а недвижимость, наверное, единственный инструмент инвестиций в Украине
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:20

  Бетон написав:В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
продаёте или сдавать?
Vadim_
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:48

Шановні фахівціб
порадьте плз для придбання комерційну нерухомість дляпридбання з подальшим здаванням в оренду. Правий берег до 50 метрів
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11461
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:15

  Бетон написав:В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.

Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17923
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:18

  Hotab написав:
  Бетон написав:В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.

Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»

Ви вірите рилу-новобудівцю у питаннях продажу нерухомості :lol: ????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Бетон написав:В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.

Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»
це бубоніння - найкращий маркер диванного експерта, безмежно далекого від ринку

завжди
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12190
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12727127281272912730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17583682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6900492
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 102052
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.