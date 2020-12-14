RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12729127301273112732
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:56

Схоже, що за зиму жодних змін в парадигмі мислення "дорожайників" - не відбулось. Подумаєш, третина Києва два тижня жила без опалення в мороз -20°С.
"А чьо? Европа деньги даёт, и немало! Нам хватит!"
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:59

Ккц, схоже, ти працевлаштувався глашатаєм в КМДА? На ставку чи на півставки? Так ти хвалиш чиновників, так хвалиш!
Рупор тобі видали?
А рукавиці, щоб пальці не натер?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

схоже когось дуже корчить від гарних новин
не дивує що це якраз ті, хто ржав та глузував з фото забитих після прильотів фанерою вікон

модератори, вам ще не набридло підчищати лайно за цим покидьком?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв

🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв

Зараз є. Тут щось критичне?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17957
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 20:01

  Hotab написав:Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв

🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв

Зараз є. Тут щось критичне?

Якщо жити десь в селі, як Франт, топити грубку кізяками та пити місцевий неякісний самогон, то для нього це критично.
Бо у нього все погано ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13432
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 20:04

А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 20:50, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 20:26

  Frant написав:А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти дорогу до конурки на Масанах?

Сиди собі в своїй сільській конурі і не гавкай )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13432
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12729127301273112732
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17586979
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6901472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 102404
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5280)
25.02.2026 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.