|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:58
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12193
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:05
схоже когось дуже корчить від гарних новин
не дивує що це якраз ті, хто ржав та глузував з фото забитих після прильотів фанерою вікон
модератори, вам ще не набридло підчищати лайно за цим покидьком?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12193
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:27
Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв
🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв
Зараз є. Тут щось критичне?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:01
Hotab написав:
Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв
🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв
Зараз є. Тут щось критичне?
Якщо жити десь в селі, як Франт, топити грубку кізяками та пити місцевий неякісний самогон, то для нього це критично.
Бо у нього все погано ... )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13434
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:58
На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6052
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:12
Хомякоид написав: Frant написав:
А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?
Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.
Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )
Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )
Забувши вже, умови "забитих вікон" )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13434
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:18
pesikot написав: Хомякоид написав: Frant написав:
А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?
Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.
Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )
Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )
Забувши вже, умови "забитих вікон" )
Я тут за шоколадних бариг не топив по методичкам.
Ти постоянно тут всіх провокуєш.
Який твій інтерес на даній гілці ? Виборів ще не видно
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3193 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:37
Бетон написав:
На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:38
Хомякоид написав:
pesikot написав: Хомякоид написав:
Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.
Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )
Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )
Забувши вже, умови "забитих вікон" )
Я тут за шоколадних бариг не топив по методичкам.
Ти постоянно тут всіх провокуєш.
Який твій інтерес на даній гілці ? Виборів ще не видно
Діслексія у тебе ... )
Це ж ти, казав - будуть забиті вікна, якщо обрати Порошенко
Порошенко не обрали, забиті вікна є ...
То ж, провокатор є ти і ним був завжди
Тому, стули свою пельку
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13434
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:40
Hotab написав: Бетон написав:
На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.
Мабуть, мер виконує свою роботу ...
Але деяким це дуже не до вподоби ... хоча і визнають, що електрика є
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13434
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25386
|17587122
|
|
|1380
|6901690
|
|
|3
|102446
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|