RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12729127301273112732
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

схоже когось дуже корчить від гарних новин
не дивує що це якраз ті, хто ржав та глузував з фото забитих після прильотів фанерою вікон

модератори, вам ще не набридло підчищати лайно за цим покидьком?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв

🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв

Зараз є. Тут щось критичне?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 20:01

  Hotab написав:Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв

🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв

Зараз є. Тут щось критичне?

Якщо жити десь в селі, як Франт, топити грубку кізяками та пити місцевий неякісний самогон, то для нього це критично.
Бо у нього все погано ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13434
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6052
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:12

  Хомякоид написав:
  Frant написав:А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?


Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.

Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )

Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )

Забувши вже, умови "забитих вікон" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13434
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:18

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?


Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.

Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )

Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )

Забувши вже, умови "забитих вікон" )


Я тут за шоколадних бариг не топив по методичкам.
Ти постоянно тут всіх провокуєш.
Який твій інтерес на даній гілці ? Виборів ще не видно
Хомякоид
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3193 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:37

  Бетон написав:На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё

Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:38

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Дана істота харчується недоїденим шоколадним тортом.
Не написала по темі нерухомості не одного поста. Набиває пости щоб дорожче продатись.

Ти про себе все гарно написав, що ти набиваеш пости, щоб дорожче продатись )

Твої "забиті вікна" тому приклад, як накинув давно, так і натягуєш цю тему на глобус )

Забувши вже, умови "забитих вікон" )


Я тут за шоколадних бариг не топив по методичкам.
Ти постоянно тут всіх провокуєш.
Який твій інтерес на даній гілці ? Виборів ще не видно

Діслексія у тебе ... )

Це ж ти, казав - будуть забиті вікна, якщо обрати Порошенко
Порошенко не обрали, забиті вікна є ...

То ж, провокатор є ти і ним був завжди
Тому, стули свою пельку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13434
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:40

  Hotab написав:
  Бетон написав:На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё

Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.

Мабуть, мер виконує свою роботу ...

Але деяким це дуже не до вподоби ... хоча і визнають, що електрика є
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13434
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12729127301273112732
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17587122
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6901690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 102446
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15674)
25.02.2026 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.