Додано: Пон 02 бер, 2026 10:13

Якщо охорона дійсно слідкує то норм



Наскільки знаю телефонували в поліцію кілька разів. Вони нічого не зробили. Самостійно евакуювати ніхто не має права, це крадіжка.По цінам не знаю. Оголошення періодично зʼявляються і на аренду, і наче на продаж були, не питав ціну. Поряд ще просто є якась типу кинута промка (між будинком і проспектом Вадима Гетьмана), там величезна територія для стоянки. Є куди ставити з абонементом на місяць. Проте ж відкрита, не всіх таке влаштовує. Особливо враховуючи що поряд вже падав шмат чи ракети, чи Шахеда, і набило там машин. Мінімум лобові , а були і дахи хвилями. І двері зірвані з замків. У одного бариги радіоринківського взагалі в утіль авто.Ситуація з охороною мене взагалі улибає. Їх дійсно постійно відправляють то власника машини виховувати, то по квартирам ходити і вгамовувати коли хтось пізно ввечері шумить, чи в тихі години вдень стукає перфоратором.Я здивований, що це зробили функцією охорони. Накі воно б їм ото треба особисті тьорки жителів ЖК вирішувати. Але факт є, вони це роблять і в більшості випадків успішно.