Недвижимость в Европе — это:

низкая доходность (3–5% в лучшем случае),

жёсткие налоги,

контроль происхождения средств,

дорогая эксплуатация,

и рынок, где вы никто и звать вас никак.



"Угадал все буквы, не угадал слово" (с)



Ты постоянно рассказываешь, что Украина тебе ничего не дала, ты всё сам, ты всё сам.



Сам.

Сам же признал, что твоя бизнес-модель приносит прибыль только в Украине и вообще не применима к европейским реалиями



То чего тебе Украина не дала ?

Всё ты получил, получил возможность



Может ты пойдёшь на свою ветку рандомных буковок?Вот как раз ты не угадал ни одного слова.Что Украина мне дала??Мне что, чиновник зарплату платил?Или государство заходило со мной в долю?Или риски брало на себя?Я зарабатывал не потому, что «Украина дала».Я зарабатывал потому, что видел дисбаланс рынка, брал на себя риск. И работаю с людьми, а не с Украиной.Бизнес-модель работает там, где есть перекос цены и риск.В Украине риск выше — значит и маржа выше. Это экономика, а не благодарность флагу.В Европе я тоже могу зарабатывать.Просто там маржа ниже и вход дороже.Поэтому решение — это вопрос эффективности капитала, а не кто кому что дал