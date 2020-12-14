Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12787 12788 12789 12790
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

декілька років тому я написав, що подальший розвиток ші призведе до суттєвих скорочень працівників в багатьох галузях і зокрема в айті, тоді мене підняли на сміх, особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай

а шо там зараз в нього з обличчям? щось давно не чути про численні офери, які з його слів йому пропонують майже щодня

реальність передає привіт «володарям життя» з айті)

kingkongovets
Повідомлень: 12284
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:26

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Ціни оренди квартир Кржн - поїхали вниз!

Заспокійсь, вже дають 90 млрд грошей (не гривень), тому думаю зараз тільки вверх. Памятаю в 2019 році давали щось біля 1,5 млрд - і тоді вже було відчутно, що частина грошей пішла на КРЖН.

З 90 млрд. значний пиріг розійдеться по кабінетам у вигляді "жалких пачек денег", а звідти через банк "Глобус" прямо на КРЖН.

Чувак, ти ж неначе в Польщі сидиш? Доки за тебе хтось воює або працює в оборонці чи в комунальних службах? Чому ти не на польських форумах, чому не обговорюєш там ціни на ковбасу?

Я вельми сподіваюсь, що держава врешті решт, стане блокувати рахунки військовозобов'язаних бігунців і відбирати у них нерухомість. На користь тих, хто воює.



У нас військовозобовязаний власник найбільших щоколадних фабрик сидить в Лондоні. Ховається від призову.
Забрати його майно і можна всім переселенцям по квартирі в передмісті Києва купити.
От би ріст в києвському регіоні почався.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3245 раз.
Подякували: 505 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:26

Економ стане економнішим

особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай



Порція горіхів на обід зменшиться ..
Мріяти про філіпінку тепер лише раз на місяць по 3 хвилини..
Hotab
Повідомлень: 18773
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:36

Ти цікаве, чого ти вирішило що я маю воювати за когось і за чиїсь активи? Якщо ти такий патріот, то віддай свої київські квартири військовим. Але ти жлоб, і ніколи так не вчинеш.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 1939 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:39

Онук Швондера?
Vadim_
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 23.05.14
Подякував: 659 раз.
Подякували: 533 раз.
 
