Додано: П'ят 01 тра, 2026 04:58

Hotab написав: won написав: rjkz написав: Никто не будет строить препоны для бизнеса или частнику что-то запрещать, чтобы сбить с него взятку Никто не будет строить препоны для бизнеса или частнику что-то запрещать, чтобы сбить с него взятку

А це не взятка??👇

Можно пересроить дом. Но для этого надо получить разрешение в местном органе самоуправления. нельзя без лицензии заниматься электрикой, нельзя добавлять или убирать или перемещать "точки".Можно пересроить дом. Но для этого надо получить разрешение в местном органе самоуправления.

Коротше, це якраз-таки вимогательство і взятки. Просто узаконені, як лобізм. "Не можеш побороти - очоль". А це не взятка??👇Натуральна взятка і вимогательство. Тільки не комусь в карман, а в державу в цілому. Бред повний. А зроблено для того, щоб гроші крутились в економіці. А дендрофекальні "технології" - щоб було роботою обеспечити купу людей.Коротше, це якраз-таки вимогательство і взятки. Просто узаконені, як лобізм. "Не можеш побороти - очоль".

А дозвільна система не має на меті перевірку хоча б профільної освіти?

А то «кабанчики» можуть накрутити в розетці чи щитку багато чого А дозвільна система не має на меті перевірку хоча б профільної освіти?А то «кабанчики» можуть накрутити в розетці чи щитку багато чого

В большинстве строительных компаний чуть бОльших чем сам себе хэндимен, надо иметь OSHA card. Это типа курсов по технике безопасности. Они разняться по количеству часов начитки. Потом сдается экзамен. Это в интересах не только компании, но и работника. В структуре курса входит часть о правах работника.Ну и в интересах компании естественно.Далее, если при взятии на работу человек проходит краткий тест или настоящий экзамен, то может работать либо в паре с проверенным работником либо самостоятельно. Электрик или обязан иметь лицензию или работать под чьей-то лицензией. Для получения лицензии необходимо сдать экзамен и надо иметь опыт работы (не помню то-ли 7 то-ли 10 лет). Не знаю как в электрике, а в сантехнике в НЙ получить лицензию очень непросто.На данный момент не могу сказать, а на момент нашего приезда, квалифицированный сантехник без лицензии получал стандартно 40 долларов в час. Сантехник С лицензией 80 долларов в час. Это ФУЛЛ ТАЙМ РАБОТА НА ДЯДЮ. Не разовые выезды, где сам говоришь таксу. Разовые выезды...скажем, лет 5 назад вызвали сантехника, который жил рядом и за пропайку одного соединения взял ("как со своих") 150 долларов. Ему идти было минут 7, принес с собой баллончик газового турботорч, олово и маленькую болгарку на аккумуляторе. Работы на меньше чем 15 минут. Другой сантехник, правда за более сложную работу (не оченьсложную) взял за 3 часа работы 500 долларов. Еще пара за замену пары метров чугунной трубы взяли 3 куе. Это работа на себя, чтобы снять вопросы. А на дядю 40 и 80 в час. Не сейчас, 5 лет назад.Естественно, и сантехники и электрики ОБЯЗАНЫ знать коды (нормы) и выполнять их.Если что-то случится, то сначала вопросы будут к собственнику, он должен будет перенаправить на исполнителя. И в интересах собственника/заказчика, чтобы у исполнителя были лицензия и страховка.В случае-же когда человек не знает кодов, не имеет опыта и ессесно не имеет лицензии, то он начинает на позиции хелпера/помощника на зп 20-22 доллара в час (опять-же, лет 5 назад). Никто не даст ему какую-то делать более-менее ответственную работу. Так, хелпер сантехника в основном должен быть в состоянии таскать чугуниевые трубы по этажам, "принеси, подержи, зачисть, убери" и после некоторой практики, какую-то неответственную работу. Пока не наберется опыта и не перейдет в разряд нелицензированного рабочего.