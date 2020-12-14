Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 10:11

що буде економічно доцільно те і побудують, а якби наші вільнолюди охоче купували паркомісця та дисципліновано сплачували за парковку платних паркінгів набудували б більше ніж трц
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12311
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 12:48

цікава інфа - Україна на першому місті у світі по міграційному приросту населення за 2025 рік, за рахунок повертающихся біженців воно виросло на 1,7 мільйонів, на другому місті США з 1,2 мільйонами мігрантів

https://www.businessinsider.com/countri ... pulation-2
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 14:09

  foxluck написав:Біоритм безумовно гарний, але є й деякі недоліки:
*Місце дуже щільно забудоване - "прямо кривавий океан" і "Позняки на Либідській".
Так поруч і Франц.квартал1+2 і Тар'ян і Централ парк і Трініті і Бульвар Фонтанів інші.
*Паркомісця десь 1 місце на 2 квартири - замало.
*Електричне опалення - якось при блекаутах стрьомно та і взагалі не найкращий варіант.
*Проект буде здаватися почергово з 2028 року і далі ще багато років жити "на будівництві"

Боже мій... Срібна миля. Все як я прогнозував. З середньою ціною 1 кв.м - 4500 долл. США.
airmax78
 
Повідомлень: 43088
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5373 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 17:29

Зображення

На варшавском уже вовсю трудятся темнокожие иммигранты
Так сказать, пашут как негры
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 18:23

Дуже прям цікаво. Особливо про причини їх повернення. Тут стільки було прогнозистів, що ніхто не повертатиметься і ось вам "1,7 мільйонів лише за 2025 рік", що аж америку :!: перегнали.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 18:44

Може вони в "повернених біженців" рахують всіх, хто виїздив і повернувся взагалі
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 07:46

Стверджувати, що в Україну масово повернулися 1,7 мільйона людей за один лише 2025 рік, випередивши США — це абсолютний фейк і абсурд
Цей «рейтинг» — звичайна маніпуляція

Коли у 2022–2023 роках мільйони українців виїхали за кордон, європейські країни реєстрували їх у себе (надавали тимчасовий захист), але в українських реєстрах вони часто залишалися «на місці» (адже ніхто масово не виписувався з квартир і не знімався з реєстрації для виїзду

Якщо поглянути на реальні цифри Державної прикордонної служби України та Організації Об'єднаних Націй, жодного «чистого приросту» у 1,7 мільйона людей у 2025 році не зафіксовано.
​Навпаки, статистика перетинів кордону показує стабільний відтік населення через триваючі бойові дії, нестабільність в енергетиці та безпекові ризики.
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 07:48

Найсумніше, що такі «патріотичні» фейки лише шкодять, бо створюють паралельну реальність, яка повністю суперечить тому, що кожен із нас щодня бачить на власні очі
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:00

Это, наверное, цифры рисовала та же контора, что и рейтинг 62% поддержки у Зеленского. Какие к черту "возвращающиеся беженцы"??? Людей все меньше, молодежь валит массово, особенно те, кто близок к 22 годам. Некоторые сразу после школы. Через Тису и аналогичные схемы валят прочие.

  Бетон написав:Найсумніше, що такі «патріотичні» фейки лише шкодять, бо створюють паралельну реальність, яка повністю суперечить тому, що кожен із нас щодня бачить на власні очі

Абсолютно верно. Самое страшное - убаюкивать себя неправдивыми, но приятными цифрами.
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:21

Business Insider￼ — один із найбільших американських digital-медіаресурсів про бізнес, технології, фінанси, політику та стиль життя. Нині належить німецькому медіахолдингу Axel Springer.

Що це за ресурс

Business Insider з’явився у 2007 році під назвою Silicon Alley Insider — як медіа про нью-йоркську IT-та стартап-сцену. Згодом проєкт перейменували у Business Insider і значно розширили тематику.

Сайт пише про:

* бізнес і світову економіку,
* Волл-стріт,
* Big Tech,
* стартапи,
* штучний інтелект,
* політику,
* військову тематику,
* нерухомість,
* кар’єру,
* науку,
* lifestyle.

Ресурс став дуже популярним завдяки:

* швидкій публікації новин,
* великій кількості коротких матеріалів,
* яскравим та іноді клікбейтним заголовкам,
* активній роботі із соцмережами,
* ставці на мобільний трафік та вірусність.



Хто заснував

Засновники:

* Henry Blodget
* Kevin P. Ryan
* Dwight Merriman

Найвідоміший із них — Генрі Блоджет. У 1990-х він був дуже популярним аналітиком Волл-стріт під час «дотком-буму». Після фінансового скандалу йому заборонили працювати у сфері цінних паперів, після чого він перейшов у медіа та створив Business Insider.



Хто володіє зараз

У 2015 році німецький медіагігант Axel Springer придбав приблизно 88% компанії за $343 млн.

Axel Springer також володіє:

* Politico
* Bild
* Die Welt

Одним із ранніх інвесторів BI через фонд Bezos Expeditions був Jeff Bezos.

зи: хоча звісно куди цьому дрібненькому і нікому не відомому ресурсику до всезнаючих інтелектуальних гігантів з форуму фінанс юа

ухилянт медіа груп проти бггг)))
