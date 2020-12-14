Додано: Чет 21 тра, 2026 10:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
що буде економічно доцільно те і побудують, а якби наші вільнолюди охоче купували паркомісця та дисципліновано сплачували за парковку платних паркінгів набудували б більше ніж трц
Додано: Чет 21 тра, 2026 12:48
цікава інфа - Україна на першому місті у світі по міграційному приросту населення за 2025 рік, за рахунок повертающихся біженців воно виросло на 1,7 мільйонів, на другому місті США з 1,2 мільйонами мігрантів
Додано: Чет 21 тра, 2026 14:09
Боже мій... Срібна миля. Все як я прогнозував. З середньою ціною 1 кв.м - 4500 долл. США.
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:29
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:23
Дуже прям цікаво. Особливо про причини їх повернення. Тут стільки було прогнозистів, що ніхто не повертатиметься і ось вам "1,7 мільйонів лише за 2025 рік", що аж америку перегнали.
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:44
Може вони в "повернених біженців" рахують всіх, хто виїздив і повернувся взагалі
Додано: П'ят 22 тра, 2026 07:46
Стверджувати, що в Україну масово повернулися 1,7 мільйона людей за один лише 2025 рік, випередивши США — це абсолютний фейк і абсурд
Цей «рейтинг» — звичайна маніпуляція
Коли у 2022–2023 роках мільйони українців виїхали за кордон, європейські країни реєстрували їх у себе (надавали тимчасовий захист), але в українських реєстрах вони часто залишалися «на місці» (адже ніхто масово не виписувався з квартир і не знімався з реєстрації для виїзду
Якщо поглянути на реальні цифри Державної прикордонної служби України та Організації Об'єднаних Націй, жодного «чистого приросту» у 1,7 мільйона людей у 2025 році не зафіксовано.
Навпаки, статистика перетинів кордону показує стабільний відтік населення через триваючі бойові дії, нестабільність в енергетиці та безпекові ризики.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 07:48
Найсумніше, що такі «патріотичні» фейки лише шкодять, бо створюють паралельну реальність, яка повністю суперечить тому, що кожен із нас щодня бачить на власні очі
Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:00
Это, наверное, цифры рисовала та же контора, что и рейтинг 62% поддержки у Зеленского. Какие к черту "возвращающиеся беженцы"??? Людей все меньше, молодежь валит массово, особенно те, кто близок к 22 годам. Некоторые сразу после школы. Через Тису и аналогичные схемы валят прочие.
Абсолютно верно. Самое страшное - убаюкивать себя неправдивыми, но приятными цифрами.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:21
Business Insider￼ — один із найбільших американських digital-медіаресурсів про бізнес, технології, фінанси, політику та стиль життя. Нині належить німецькому медіахолдингу Axel Springer.
Що це за ресурс
Business Insider з’явився у 2007 році під назвою Silicon Alley Insider — як медіа про нью-йоркську IT-та стартап-сцену. Згодом проєкт перейменували у Business Insider і значно розширили тематику.
Сайт пише про:
* бізнес і світову економіку,
* Волл-стріт,
* Big Tech,
* стартапи,
* штучний інтелект,
* політику,
* військову тематику,
* нерухомість,
* кар’єру,
* науку,
* lifestyle.
Ресурс став дуже популярним завдяки:
* швидкій публікації новин,
* великій кількості коротких матеріалів,
* яскравим та іноді клікбейтним заголовкам,
* активній роботі із соцмережами,
* ставці на мобільний трафік та вірусність.
⸻
Хто заснував
Засновники:
* Henry Blodget
* Kevin P. Ryan
* Dwight Merriman
Найвідоміший із них — Генрі Блоджет. У 1990-х він був дуже популярним аналітиком Волл-стріт під час «дотком-буму». Після фінансового скандалу йому заборонили працювати у сфері цінних паперів, після чого він перейшов у медіа та створив Business Insider.
⸻
Хто володіє зараз
У 2015 році німецький медіагігант Axel Springer придбав приблизно 88% компанії за $343 млн.
Axel Springer також володіє:
* Politico
* Bild
* Die Welt
Одним із ранніх інвесторів BI через фонд Bezos Expeditions був Jeff Bezos.
зи: хоча звісно куди цьому дрібненькому і нікому не відомому ресурсику до всезнаючих інтелектуальних гігантів з форуму фінанс юа
ухилянт медіа груп проти бггг)))
