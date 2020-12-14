Додано: Нед 24 тра, 2026 07:06

Стабилизация — это, по-твоему, когда 15 миллионов выехало? Когда миллионы потеряли всё: дома, деньги, работу, и сейчас рассеяны по всему миру? О каком "возвращении" миллионов можно вообще заикаться, пока люди продолжают бежать через леса, рискуя жизнью? Ты вообще оторван от реальности? Жодне дослідження не фіксує більше 7 млн Жодне дослідження не фіксує більше 7 млн 7 мільйонів — це лише ті біженці, які перебувають за кордоном прямо зараз за даними ООН.

​Але ви забуваєте про загальний масштаб катастрофи. До цих 7 мільйонів додайте ще близько 4 мільйонів внутрішніх переселенців (ВПО), які так само втратили домівки й роботу, а також мільйони людей, які опинилися в окупації

Не очень оно приятно воспринимается, но факт есть факт - очень много людей, которые не смогли вовремя выехать с оккупированных территорий в Украину, смогли через рашу выехать в другие страны.Некоторые ватные, некоторые вполне проукраиски настроенные.Но они никак абсолютно не фигурируют в статистике Украины, для государства они находятся в нигде.Ну и не все, как наш Штирлиц, выехали у видрядження в Вену после 24.02.22, а очень многие выехали целыми компаниями (штат компаний плюс семьи) в прилегающие к Украине страны накануне войны, они не фигурируют в статистике выехавших после полномасштабки, но фактически они предУпредили начало войны, выехав до этого.