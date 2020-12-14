Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
baraka написав:[quote="5957960:Faceless"]Жодне дослідження не фіксує більше 7 млн
это конечно ж***, но не жо*па - ж*па - ж*па же, да ? есть же ещё запас куда падать, можно не переживать?
Та чого тоді вже, пишіть 30 млн виїхало, якщо вам все одно
предлагаю посчитать такие соотношения: 1) работающие/пенсионеры до войны и сейчас 2) работающие/(пенсионеры+бюджетники) до войны и сейчас 3) (внешнняя помощь + кредиты)/ввп по годам
считать тяжелее, но интереснее копнём глубже, разберёмся в картине, ы ? Или будем крутится вокруг одной цифры боясь посмотреть что на самом деле происходит ?[/quote]Укрстат перестав публікувати більшість такої інформації після 2021 року, що ви збираєтесь рахувати? І що саме ви хочете побачити? Що після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася? Вау, яка несподіванка
Стабилизация — это, по-твоему, когда 15 миллионов выехало? Когда миллионы потеряли всё: дома, деньги, работу, и сейчас рассеяны по всему миру? О каком "возвращении" миллионов можно вообще заикаться, пока люди продолжают бежать через леса, рискуя жизнью? Ты вообще оторван от реальности?
Жодне дослідження не фіксує більше 7 млн
7 мільйонів — це лише ті біженці, які перебувають за кордоном прямо зараз за даними ООН. Але ви забуваєте про загальний масштаб катастрофи. До цих 7 мільйонів додайте ще близько 4 мільйонів внутрішніх переселенців (ВПО), які так само втратили домівки й роботу, а також мільйони людей, які опинилися в окупації
Не очень оно приятно воспринимается, но факт есть факт - очень много людей, которые не смогли вовремя выехать с оккупированных территорий в Украину, смогли через рашу выехать в другие страны. Некоторые ватные, некоторые вполне проукраиски настроенные. Но они никак абсолютно не фигурируют в статистике Украины, для государства они находятся в нигде. Ну и не все, как наш Штирлиц, выехали у видрядження в Вену после 24.02.22, а очень многие выехали целыми компаниями (штат компаний плюс семьи) в прилегающие к Украине страны накануне войны, они не фигурируют в статистике выехавших после полномасштабки, но фактически они предУпредили начало войны, выехав до этого.
То ніяк не мільйони людей, хіба в період "до повномастабки" ви включаєте років 30