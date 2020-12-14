Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 07:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:З Фейсбуку.

У київському метро «Лук’янівська» після четвертої хвилі ударів почала обсипатися стеля.
Для розуміння: глибина станції метро «Лук'янівська» в Києві становить 69(!!) метрів.

Читаючи приходить о@уївання

Щось ви там в Німеччині обхезались сильніше, ніж ми тут в Києві
Приїжджайте назад, тут не так тривожно буде
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:14

  Faceless написав:
Хомякоид написав:З Фейсбуку.

У київському метро «Лук’янівська» після четвертої хвилі ударів почала обсипатися стеля.
Для розуміння: глибина станції метро «Лук'янівська» в Києві становить 69(!!) метрів.

Читаючи приходить о@уївання

Щось ви там в Німеччині обхезались сильніше, ніж ми тут в Києві
Приїжджайте назад, тут не так тривожно буде


Ну добре що вас вже нічим не перейняти.
Дивлячись фото є стрімке бажання в Київ не приїждати, навіть короткотерміново.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: Ну добре що вас вже нічим не перейняти.
Дивлячись фото є стрімке бажання в Київ не приїждати, навіть короткотерміново.

але жагуче бажання постійно флудити і писати маячню в темі, до якої ти не маєш жодного відношення, нікуди не поділось?

що ти тут взагалі робиш, недолік?
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на Лукьяновке походу живого места не осталось. рынок под снос?
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 10:19

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: Ну добре що вас вже нічим не перейняти.
Дивлячись фото є стрімке бажання в Київ не приїждати, навіть короткотерміново.

але жагуче бажання постійно флудити і писати маячню в темі, до якої ти не маєш жодного відношення, нікуди не поділось?

що ти тут взагалі робиш, недолік?


Бібізяна, тобі писали що київська нерухомість це не панацея, і кожного момента можна все втратити.
До тебе не доходило, ти тільки кичився що був народжениий в Києві.
Сиди тепер в бомбосховищі. Чекай коли твій актив на перемножать на нуль.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 10:55

  Faceless написав:Укрстат перестав публікувати більшість такої інформації після 2021 року, що ви збираєтесь рахувати?
І що саме ви хочете побачити? Що після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася? Вау, яка несподіванка


Конечно, наше государство всё больше закрывается там, где ему не хочется отвечать на неудобные вопросы. И это было ещё заранее до войны.

Тем более, что лохторат схавает, ведь зараз вийна, не на часи и т.д.

Какую военную тайну несёт в себе закрытие информации о выехавших ? А о пенсионерах ?
Оно ж толком собрать то эту информацию не может, только примерно.

А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.
Вы видите очевидную истину что ситуация стала хуже после начала войны, и не хотите копнуть глубже, а я вижу вопросы:
1) где наш предел по населению ?
2) далеки ли мы до него ?
3) что делаем чтобы компенсировать приближение к пределу ?
4) как приближение к пределу населения влияет на способность восстановиться при наступлении перемирия ?
5) какое количество мигрантов нам надо будет ?
6) какое количество мигрантов мы сможем переварить чтобы Украина не сильно переставала быть Украиной?
7) а какая взаимосвязь между количеством населения и увеличением налогов ?
8 ) что будет с налогами после войны ?
и т.д.

с ответов на неудобные вопросы (анализа) начинается осознание - находимся мы в ж*** или в ж%пе - ж%опе - ж%опе.

я до%бываюсь к своей стране, потому, что не согласен со стратегией "ночь продержаться да день простоять", а "а после нас хоть потоп".

но если вы согласны - ок, вы кушаете "не на часи", "нам эту информцию не дают" - это ваше право, тоже позиция.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:12

  baraka написав:
  Faceless написав:Укрстат перестав публікувати більшість такої інформації після 2021 року, що ви збираєтесь рахувати?
І що саме ви хочете побачити? Що після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася? Вау, яка несподіванка

Конечно, наше государство всё больше закрывается там, где ему не хочется отвечать на неудобные вопросы. И это было ещё заранее до войны.

Тем более, что лохторат схавает, ведь зараз вийна, не на часи и т.д.

Какую военную тайну несёт в себе закрытие информации о выехавших ? А о пенсионерах ?
Оно ж толком собрать то эту информацию не может, только примерно.

А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.
Вы видите очевидную истину что ситуация стала хуже после начала войны, и не хотите копнуть глубже, а я вижу вопросы:
1) где наш предел по населению ?
2) далеки ли мы до него ?
3) что делаем чтобы компенсировать приближение к пределу ?
4) как приближение к пределу населения влияет на способность восстановиться при наступлении перемирия ?
5) какое количество мигрантов нам надо будет ?
6) какое количество мигрантов мы сможем переварить чтобы Украина не сильно переставала быть Украиной?
7) а какая взаимосвязь между количеством населения и увеличением налогов ?
8 ) что будет с налогами после войны ?
и т.д.

с ответов на неудобные вопросы (анализа) начинается осознание - находимся мы в ж*** или в ж%пе - ж%опе - ж%опе.

я до%бываюсь к своей стране, потому, что не согласен со стратегией "ночь продержаться да день простоять", а "а после нас хоть потоп".

но если вы согласны - ок, вы кушаете "не на часи", "нам эту информцию не дают" - это ваше право, тоже позиция.

пафосу багато. але от яка біда - це питання дійсно, КОЛИ війна закінчиться. наприклад, для окупованих територій ці питання вже взагалі неактуальні.

розмовляти про поверенення населення, поки йде війна, є загроза обстрілів - це про що?

а що таке "предел населения" - я не знаю. немає такого показника. можна вигадати, але це буде так, зі стелі. питання податків після війни - теж ні про що.

в нас погана ситуація, в яку ми потрапили не зі своєї волі. але можна дійсно думати, що робити, й робити, а можна лише "до%бываться" й більше нічого не робити...
