Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хомякоид написав: Ну добре що вас вже нічим не перейняти. Дивлячись фото є стрімке бажання в Київ не приїждати, навіть короткотерміново.
але жагуче бажання постійно флудити і писати маячню в темі, до якої ти не маєш жодного відношення, нікуди не поділось?
що ти тут взагалі робиш, недолік?
Бібізяна, тобі писали що київська нерухомість це не панацея, і кожного момента можна все втратити. До тебе не доходило, ти тільки кичився що був народжениий в Києві. Сиди тепер в бомбосховищі. Чекай коли твій актив на перемножать на нуль.
Faceless написав:Укрстат перестав публікувати більшість такої інформації після 2021 року, що ви збираєтесь рахувати? І що саме ви хочете побачити? Що після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася? Вау, яка несподіванка
Конечно, наше государство всё больше закрывается там, где ему не хочется отвечать на неудобные вопросы. И это было ещё заранее до войны.
Тем более, что лохторат схавает, ведь зараз вийна, не на часи и т.д.
Какую военную тайну несёт в себе закрытие информации о выехавших ? А о пенсионерах ? Оно ж толком собрать то эту информацию не может, только примерно.
А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности. Вы видите очевидную истину что ситуация стала хуже после начала войны, и не хотите копнуть глубже, а я вижу вопросы: 1) где наш предел по населению ? 2) далеки ли мы до него ? 3) что делаем чтобы компенсировать приближение к пределу ? 4) как приближение к пределу населения влияет на способность восстановиться при наступлении перемирия ? 5) какое количество мигрантов нам надо будет ? 6) какое количество мигрантов мы сможем переварить чтобы Украина не сильно переставала быть Украиной? 7) а какая взаимосвязь между количеством населения и увеличением налогов ? 8 ) что будет с налогами после войны ? и т.д.
с ответов на неудобные вопросы (анализа) начинается осознание - находимся мы в ж*** или в ж%пе - ж%опе - ж%опе.
я до%бываюсь к своей стране, потому, что не согласен со стратегией "ночь продержаться да день простоять", а "а после нас хоть потоп".
но если вы согласны - ок, вы кушаете "не на часи", "нам эту информцию не дают" - это ваше право, тоже позиция.
пафосу багато. але от яка біда - це питання дійсно, КОЛИ війна закінчиться. наприклад, для окупованих територій ці питання вже взагалі неактуальні.
розмовляти про поверенення населення, поки йде війна, є загроза обстрілів - це про що?
а що таке "предел населения" - я не знаю. немає такого показника. можна вигадати, але це буде так, зі стелі. питання податків після війни - теж ні про що.
в нас погана ситуація, в яку ми потрапили не зі своєї волі. але можна дійсно думати, що робити, й робити, а можна лише "до%бываться" й більше нічого не робити...