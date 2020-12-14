Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просто наши бизнесмены не поняли, что Европа строит социалистический лагерь со старьем на дотациях, работающим по 3 часа в день
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:45

  Бетон написав: Просто наши бизнесмены не поняли, что Европа строит социалистический лагерь со старьем на дотациях, работающим по 3 часа в день

То шо, ты уже никуда не уезжаешь ? ))

А сколько разговоров было, сколько разговоров ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:"а старик Козлодоев?" :lol:
ви франта маєте на увазі?)
так він в рідному селі живе
kingkongovets
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Погана новина для вас, хороша — для України: 90% ймовірність, що ваша робота не потрібна»

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поділився власним експериментом: за тиждень відпустки, $112 і роботу разом із ШІ він створив десяток цифрових продуктів. Вони були «сирі й криві», але кожна наступна версія ставала значно кращою.

Його висновок — ШІ вже зараз здатен автоматизувати частину задач, а мільйони користувачів по всьому світу незабаром «закодять» роботу сотень мільйонів людей.

Хороша новина: саме з українських актуаріїв, диджитал-маркетологів, журналістів і піарників, не кажучи вже про чиновників, вийдуть пречудові будівельники нової України.
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 20:42

  kingkongovets написав: «Погана новина для вас, хороша — для України: 90% ймовірність, що ваша робота не потрібна»

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поділився власним експериментом: за тиждень відпустки, $112 і роботу разом із ШІ він створив десяток цифрових продуктів. Вони були «сирі й криві», але кожна наступна версія ставала значно кращою.
А він не поділився бува, кому потрібен той десяток цифрових продуктів, що він створив?
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 02:58

  pesikot написав:
  Бетон написав:Просто наши бизнесмены не поняли, что Европа строит социалистический лагерь со старьем на дотациях, работающим по 3 часа в день

То шо, ты уже никуда не уезжаешь ? ))

А сколько разговоров было, сколько разговоров ...

Він хоче дерибанити європейські гроші на будівництві і продажу новобудів. Самостійних грошей вже немає, закінчились, завдяки зе- і його слугам, також російським генералам
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 03:02

  kingkongovets написав: «Погана новина для вас, хороша — для України: 90% ймовірність, що ваша робота не потрібна»

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поділився власним експериментом: за тиждень відпустки, $112 і роботу разом із ШІ він створив десяток цифрових продуктів. Вони були «сирі й криві», але кожна наступна версія ставала значно кращою.

Його висновок — ШІ вже зараз здатен автоматизувати частину задач, а мільйони користувачів по всьому світу незабаром «закодять» роботу сотень мільйонів людей.

Хороша новина: саме з українських актуаріїв, диджитал-маркетологів, журналістів і піарників, не кажучи вже про чиновників, вийдуть пречудові будівельники нової України.

Тут хотя бы со старой властью разобраться, с зеленскими, ермаками, миндичами, штмлерманами и прочими "строителями самостийной Украины". Тюрьма ждёт новых постояльцев! За семь лет столько проепов, столько коррупции, казнокрадства и дичайшего невежества на высших политических должностях!
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 03:22

  Hotab написав:Хомякоид , Коля Нью Йорський :
Багато разів обговорювали.
1. Переводи з України таки дозволені. Але ліміти 1-2 тис євро з одного банку (не кожного) в місяць на іноземні банки .
2. З договором купівлі продажу , виписками з банку про зняття валюти і декларуванням на таможні.
Можна без договору продажу житла, якщо є пояснення доходів . Але все одно кеш через декларування,
Ось мій досвід, ви його вже бачили :
viewtopic.php?p=5879764#p5879764
Я його потім ще повторював , наступного разу вже в Молдову (бо треба було під 200к євро сумарно перегнати на Європу), і via SEPA (повністю без комси, доречі) відправити забудовнику.

Одного разу був момент, коли Аліор збудився на перекази з різних рахунків в Україні на мій рахунок в Аліор і блокнув рахунок тимчасово . Причому прізвища відправників банк бачить. Мені довелось пояснити хто ці люди (а це родичі, і один раз приятель на невелику суму в 4+- кіло євро. Довелось з приятелем швидко замутити договір позики, без завірення, просто надрукували і підписали . Також відправив їм договір купівлі нерухомості в Європі, як пояснення причин вихідних переказів (їх також це цікавило) Банк розблокував рахунок за кілька годин.
З цікавого:
Я також завів на Аліор десь 10-15 тисяч євро (в 2-3 прийоми) у вигляді продажу зі свого рахунку USDT на площадці Бінанс третім особам, які SEPA-нули мені євро в Аліор. Це банк проковтнув абсолютно мовчки, можливо тому що покупці моїх USDT мали рахунки в болгарському банку і SEPA з Болгарії Аліор не вважає ризиковими, на відміну від p2p з українських банків.


Конечно, спасибо, но в случае с США, надо не только вывести законно из Украины,но и законно ввести их в США.
Когда я приехал сюда и был менее полугода, это-бы сработало,но время упущено.
Теперь, все должно быть так прозрачно, что прозрачней некуда.
и такие мутки могут стоить слишком многого.
Но кое на кое какие мысли Вы меня все-же натолкнули, попробую проверить.
Единственное что, теперь уже стоит еще и вопрос в том,что в США прогрессивное налогообложение, и помимо налогов в Украине, вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.
Теперь и не знаю что делать.
Короче, совет народу.
Если уехиваете, то ничего не оставляйте за спиной,
будет проблема.
rjkz
