Додано: Чет 28 тра, 2026 15:15
Просто наши бизнесмены не поняли, что Европа строит социалистический лагерь со старьем на дотациях, работающим по 3 часа в день
Додано: Чет 28 тра, 2026 17:45
Додано: Чет 28 тра, 2026 19:20
ви франта маєте на увазі?)
так він в рідному селі живе
Додано: Чет 28 тра, 2026 19:26
«Погана новина для вас, хороша — для України: 90% ймовірність, що ваша робота не потрібна»
Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поділився власним експериментом: за тиждень відпустки, $112 і роботу разом із ШІ він створив десяток цифрових продуктів. Вони були «сирі й криві», але кожна наступна версія ставала значно кращою.
Його висновок — ШІ вже зараз здатен автоматизувати частину задач, а мільйони користувачів по всьому світу незабаром «закодять» роботу сотень мільйонів людей.
Хороша новина: саме з українських актуаріїв, диджитал-маркетологів, журналістів і піарників, не кажучи вже про чиновників, вийдуть пречудові будівельники нової України.
Додано: Чет 28 тра, 2026 20:42
А він не поділився бува, кому потрібен той десяток цифрових продуктів, що він створив?
Додано: П'ят 29 тра, 2026 03:22
Конечно, спасибо, но в случае с США, надо не только вывести законно из Украины,но и законно ввести их в США.
Когда я приехал сюда и был менее полугода, это-бы сработало,но время упущено.
Теперь, все должно быть так прозрачно, что прозрачней некуда.
и такие мутки могут стоить слишком многого.
Но кое на кое какие мысли Вы меня все-же натолкнули, попробую проверить.
Единственное что, теперь уже стоит еще и вопрос в том,что в США прогрессивное налогообложение, и помимо налогов в Украине, вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.
Теперь и не знаю что делать.
Короче, совет народу.
Если уехиваете, то ничего не оставляйте за спиной,
будет проблема.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 05:35
Ну не страшно. Податки ж не змусять заплатити більші, аніж вартість проданих нерухомостей. А крім того, в Києві он, кажуть, ріст цін. Вам цей ріст частково і компенсовує податки. Поки єдиною проблемою дійсно є прозорий вивід всієї суми. А податки - не проблема, якщо кошти таки бажаєте вивести - і на них закупити, наприклад, фонду. Швидко відіб'є решту сплачених податків.
Запасний аеродром завжди краще мати, аніж ні.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 05:45
rjkz
Це вже питання не цього топіку, та все ж..
А що, в загальному випадку, без привʼязки до нерухомості Києва, якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?
Наступний варіант.. Продаж, в Києві конвертація в USDT, витрачати в США невеликими сумами на побутові проблеми , без всяких там «купив Додж за 50 куе»
Я дійсно погано уявляю життя в США, в Європі поступово освоїти сотню тисяч євро не надто велика проблема
Додано: П'ят 29 тра, 2026 09:10
Додано: П'ят 29 тра, 2026 09:32
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
