RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12822128231282412825>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:38

  TUR написав:Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.

Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.

Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.


Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
shapo
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?

Вони перевіряють, що гроші які ви відправляєте ваші і отримані законним шляхом.
Договір купівлі-продажу чи справка о доходах підійде.
foxluck
 
Повідомлень: 588
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  shapo написав:Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?

Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  shapo написав:Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить

23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США :wink: .
Но это другая тема :wink:
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 21:48

  TUR написав:
  shapo написав:Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?

Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше


Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата
shapo
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 21:56

  TUR написав:
  shapo написав:Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить

23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США :wink: .
Но это другая тема :wink:


Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году
shapo
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 21:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  shapo написав:Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата

Тогда, при заполнении декларации, он может использовать FEIE.
Лимит в 2026 г - 132 900 дол.
В 2025 было 126 500 долл.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:14

  kingkongovets написав:
Rack написав:Є, звісно, і інши кейси - де люди покинувши бізнес в Україні, вже успішно розвивають його за кордоном.Але це люди справи, родина банкира на таке навряд чи здатна.


о, а можна приклади таких бізнесів? особисто я про таке не чув, але наприклад в штатах 99% бізнесменів з постсовка водять траки


Имеется ввиду
Бизнес в постсовке=>Бизнес в США?
Или другие варианты тоже?
Конечно, бОльшей частью эмиграция на первых порах как минимум дает понижение соцстатуса для кого это важно.
Но, если это подойдет...
Моя терапевт когда-то приехала из Украины, там была тоже врачем, в Виннице или Винницкой области. Тут подтвердила свой диплом, работала некоторое время в госпитале, потом открыла свой медицинский офис, который на момент, когда мы стали ее пациентами, работал 2 дня в неделю, остальные дни она работала в госпитале. Сейчас работает 5 дней в неделю, из чего я делаю вывод, что она полностью работает на свой бизнес.
Штат - 1-2 девочки на рецепшене, 1 медсестра и еще появился один кабинет, в котором какая-то женщина, чем занимается пока не понял.
Чтобы понимать размер оборота, офис работает примерно с 9.30 утра до 4-5 вечера, на одного пациента у доктора примерно 15-30 минут уходит.
Страховая платит за визит одного пациента примерно 250-300 долларов.
Приемы идут практически нон-стоп. Конечно, надо платить и персоналу и за помещение и накладные расходы и оборудование офиса и тд, но в целом вроде справляется. Насколько я знаю, купила дом в очень (самой?) престижной части южного Бруклина несколько лет назад.
Траки? Начнем с того, что иммигранты из постсовка в большинстве своем, даже если работают на компанию, то работают или на 1099 или как компания.
В последствии покупают свой трак, потом еще один, на него сажают водителя, потом еще. Сейчас у тракового бизнеса не самые лучшие времена, но еще несколько лет назад, начиная с водителя на чужом траке, за несколько лет люди делали свои компании из десятков траков. Показательна история одного бывшего одессита, который одним из первых ухватил тему, что вместо больших фур на которых нужны СДЛ, можно гонять на бокс-траках на базе ф 250-350 и водилами с обычными правами. Потом постепенно тема сдулась и он начал выход из бизнеса с около 300 траков. Причем сам выкупал на аукционах форды, была своя база по переоборудованию.
Еще один бывший украинец владеет по американским меркам средней траковой компанией, своим офисным зданием. Дом в Чикаго. Ведет ютуб канал ALVIV.

Один бывший киевлянин, бывший уже ютубер, в Киеве занимался бизнесом, завязаном на аптеках. В США пробовал разное, остановившись на отправке битков на постсоветское пространство. Взял участок земли в НДЖ рядом с НЙ, построил там офисное здание, и стоянку. Есть штат работников и техника. Через несколько лет купил без мортгиджа таунхоум в городке Байон через Гудзон от Манхеттена.

Вариантов со строительством тоже очень много.
Бывшие прорабы вполне себя нормально чувствуют в подобном бизнесе. От просто контракторов до флиппинга.
В южном Бруклине некогда гражданин Молдовы строит многоквартирные дома бизнескласса (по нйским меркам, по украиским - комфорт). Компания RYBAK, соответственно владелец - Рыбак. Квартиры в его домах стоят сейчас порядка миллиона. ЧЕм он занимался в Молдове и когда уехал - не знаю. Когда-то мне предлагали там позицию, но на тот момент мои текущие условия были лучше предложенного, поэтому отказался.
Один из самых известных почтовых сервисов Мист, основан и принадлежит бывшему львовянину.
Чувак, которому пришло в голову под итальянозвучащим брендом делать когда-то обувь в Одессе (или Броварах, почему-то крутится это в голове), переехал в НЙ и тут его бизнес взлетел. Родственник моего знакомого. Сам бренд когда-то был на слуху в Украине, сейчас вылетел из головы. Я знал что это украинское производство. Выпускал (выпускает?) модельные женские сапоги.
В НЙ есть небольшой банк. Называется Українська Кредитна спілка. Во времена, когда открыть первый счет в банке было проблемой (например, мне еле удалось открыть свой первый счет в чейзе через более чем 2 месяца после приезда и заняло это более 3 недель), этот банк открывал украинцам счета быстро и без проблем. Для многих украинцев он стал первым банком в США. Есть знакомые, которые и мортгидж на квартиру там взяли. Дайте угадаю, наверное банк с таким названием отрыл выходец...из Камеруна? :lol: . Наверняка украинец.
Масса продуктов питания, произведенных в США, с укранскими названиями.
Кем они открыты?
Мы покупаем
Батон Львівський (вироблено в США)
Хліб Український житній (вироблено в США).
Пламинговая компания "Слава Україні". Не знаю насколько большая, несколько вэнов видел с тризубом на капоте.
Собственно, бизнесмены из постсовка сюда ехали и едут толпами по причине очень благоприятной бизнес среды.
Трамп немного эту среду подпортил, например, НЕ компаниям, зарегистрированным в США, но принадлежащие НЕ гражданам или даже имеющим в составе учредителей НЕ граждан (даже гринкардхолдеров), закрыли доступ к бизнескредитованию. Возможно ввиду злоупортреблений, чел приезжал по турвизе, открывал ЛЛС, брал кредит, деньги выводил, банкротил компанию и сваливал.
Или приезжали кто угодно, брали кредит, скупали недвигу под эйрбиэндби и "простым американским труженникам" взвинчивали цену на недвигу.
Кстати, эйрбиэндби - тоже-ж бизнес. Я даже не берусь оценить сколько народу владеет домами/квартирами под эйрбиэндби. Есть такие, у кого десятки домов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18537
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8917 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  shapo написав:Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году

Мда уж... :shock:
Во первых: Николай (rjkz), о котором шла речь, с его слов полностью оформил выезд на ПМЖ со снятием со всех учетов и проставлением печати "выезд на ПМЖ"
Во вторых: доверенность должна быть легализована или оформлена в консульстве.
В третьих: если квартира своя более 3-х лет и это первая продажа в год - то 0% НДФЛ.
Если продажа 2-я или менее 3-х лет - 5% НДФЛ + 5% военный сбор.
Если продажа 3-я и более за год - 18% НДФЛ + 5% военный сбор.
Если продает нерезидент - 18% НДФЛ + 5% военный сбор в любом варианте.
1% это госпошлина, которая платится дополнительно и на других условиях.
1,5% военный сбор в прошлом

У вас о нормах в строительстве значительно лучше получается писать чем о финансах :D
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:38

  won написав:
  rjkz написав:вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.
Теперь и не знаю что делать.

Ну не страшно. Податки ж не змусять заплатити більші, аніж вартість проданих нерухомостей. А крім того, в Києві он, кажуть, ріст цін. Вам цей ріст частково і компенсовує податки. Поки єдиною проблемою дійсно є прозорий вивід всієї суми. А податки - не проблема, якщо кошти таки бажаєте вивести - і на них закупити, наприклад, фонду. Швидко відіб'є решту сплачених податків.


  rjkz написав:Если уехиваете, то ничего не оставляйте за спиной,
будет проблема.

Запасний аеродром завжди краще мати, аніж ні.


Да, фонда прет как глухонемая.
Мне аж страшно. Обычно такое накануне кризиса очередного.
Насчет дохода.
Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%. Учитывая все издержки, надо отдать хату за полцены. Условно, но вполне может быть.
СП500 растет примерно на 15-18% в год последние годы.
Да, если вложиться в что-то на моменте (сейчас это производители чипов), то можно с лихвой вернуть те потери. Но потеряв половину, уже надо удваивать чтобы просто в ноль выйти. И не факт, что оно выстрелит.это еще надо будет найти то, что будет выстреливать и вовпремя войти. А СП будет лет 5 возвращать потери при минимальных рисках.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18537
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8917 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
  #<1 ... 12822128231282412825>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25407 18039959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6994503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 136981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.