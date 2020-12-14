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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12829128301283112832
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:46

  dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей

Згадайте які ціни були у 2007-2008 роках. Гостинки по 30м2 були по $90-100к. Але тоді бакс був по 4,5 грн. Зараз бакс вже майже по 45 грн. А у баксах ціни вже наближаються до тих. Реально, страшно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:53

  dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей

Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ? У єОселя, наче було, будинок не старіше 5 років або 3 роки. Розрахунок лише по перерахуванню безготівкою. І щось ще.
У мене так знайомий відмовився продавати у 2024, тому що, кожен день потім ходити у банк і знімати по 150 тис. грн. у день не захотів.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:58

  dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей


Це ж європейські гроші! Для певних прошарків населення, для міндичів, штилерманів, зе- та інших квартальщиків - вони ніколи не закінчаться. ЖК "Династія" добудують, і не одну. А нароТ, муТрий нароТ, гАласувавший за "вайнинєбудєт", зимою знову буде сидіти без опалення і без електроенергії
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