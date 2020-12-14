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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12830128311283212833
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:48

  Striker написав:Чого так дешево?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic

Під завдатком вже відповіли.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodatsya-kvartira-st-panske-ID10vkPm.html


вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:50

  smdtranz написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodatsya-kvartira-st-panske-ID10vkPm.html

вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно



З самого початку про локацію ...
Дуже на любителя )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:17

pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно :mrgreen:
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно :mrgreen:
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
Я думав то прикол, Попівка ж затоплене село
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:52

  smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно :mrgreen:
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы

Вот тебе твой собственный бизнес-план, вперёд )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:51

цоколь зараз мастхев

  Striker написав:Чого так дешево?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic

Флай, диви шо продають.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/studya ... %7Corganic

надабрать, особливо цоколь зараз мастхев
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:55

потенціал є

  smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно :mrgreen:
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы

думаю, потенціал є, але на майбутнє, колись потім
flyman
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  #<1 ... 12830128311283212833
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