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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 21:59

  airmax78 написав:Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку. Є-автівку. Але ж я знаю що не всім. І від цього ще моторошніше.

Ввечері читаю це: "Ймовірність загинути через неадекватного водія у Києві вища, ніж від російської ракети, — Дмитро Беспалов

У 2023–2024 роках на дорогах Києва загинуло в два-три рази більше людей, ніж від рук російських військових. Уже у 2025 році, коли обстріли сталися частіше, від ракет і дронів у Києві загинуло 171 людину, а в ДТП — 145."
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 05:27

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку. Є-автівку. Але ж я знаю що не всім. І від цього ще моторошніше.

Ввечері читаю це: "Ймовірність загинути через неадекватного водія у Києві вища, ніж від російської ракети, — Дмитро Беспалов

У 2023–2024 роках на дорогах Києва загинуло в два-три рази більше людей, ніж від рук російських військових. Уже у 2025 році, коли обстріли сталися частіше, від ракет і дронів у Києві загинуло 171 людину, а в ДТП — 145."

Народ вільнолюдей.
Анархія, корупція, непотизм, неосвіченість - фундамент держави.

Дивно, що держава не рекламує культ Нестора Махно.
Скоро екзамен з математики відмінять ЗНО. Щоб завершити створення ...

Самостійна влада абсолютно і повністю відірвана від реалій, від народа. Сім років без змін, лише циркове шоу від зелених популістів.
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