|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:59
airmax78 написав:
Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку. Є-автівку. Але ж я знаю що не всім. І від цього ще моторошніше.
Ввечері читаю це: "Ймовірність загинути через неадекватного водія у Києві вища, ніж від російської ракети, — Дмитро Беспалов
У 2023–2024 роках на дорогах Києва загинуло в два-три рази більше людей, ніж від рук російських військових. Уже у 2025 році, коли обстріли сталися частіше, від ракет і дронів у Києві загинуло 171 людину, а в ДТП — 145."
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43117
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 08:29
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12332
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 09 чер, 2026 10:03
kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43117
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 10:12
airmax78 написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12332
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 09 чер, 2026 10:26
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
залишилося взнати липня якого ж року )) людина так страждає у відрядженні, невиїздний ))
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25411
|18076651
|
|
|1380
|7003601
|
|
|3
|140783
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|