RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12831128321283312834
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 21:59

  airmax78 написав:Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку. Є-автівку. Але ж я знаю що не всім. І від цього ще моторошніше.

Ввечері читаю це: "Ймовірність загинути через неадекватного водія у Києві вища, ніж від російської ракети, — Дмитро Беспалов

У 2023–2024 роках на дорогах Києва загинуло в два-три рази більше людей, ніж від рук російських військових. Уже у 2025 році, коли обстріли сталися частіше, від ракет і дронів у Києві загинуло 171 людину, а в ДТП — 145."
airmax78
 
Повідомлень: 43119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5382 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 08:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12333
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:03

  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова

Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
airmax78
 
Повідомлень: 43119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5382 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова

Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12333
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова

Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться


залишилося взнати липня якого ж року )) людина так страждає у відрядженні, невиїздний ))
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:10

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова

Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться

А я і не жартую. Я ж приїжджав минулого року. Цього року повинен був бути вже цього тижня в Києві, переніс через те що не завершено роботу яку мені потрібно прийняти. До речі, проект який зараз завершується і який я прийматиму тривав 2 роки. Майже як мій ремонт.
airmax78
 
Повідомлень: 43119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5382 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:16

  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова



Колись в Румунії створювалися спеціальні комісії при муніципалітетах, які підписували ордери на виселення небажаних осіб.

​"Підштовхували" багато де, багато кого. Очікувано.
​Історія завжди циклічна
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 09 чер, 2026 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова



Колись в Румунії створювалися спеціальні комісії при муніципалітетах, які підписували ордери на виселення небажаних осіб.

​"Підштовхували" багато де, багато кого. Очікувано.
​Історія завжди циклічна
так коли ти вже на лижі?
нашо ця порожня балаканина?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12333
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12831128321283312834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2540, 2541, 2542
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25411 18077370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2026 14:49
airmax78
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 7004026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 140902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11613)
09.06.2026 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.