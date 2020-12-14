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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:59
airmax78 написав:
Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку. Є-автівку. Але ж я знаю що не всім. І від цього ще моторошніше.
Ввечері читаю це: "Ймовірність загинути через неадекватного водія у Києві вища, ніж від російської ракети, — Дмитро Беспалов
У 2023–2024 роках на дорогах Києва загинуло в два-три рази більше людей, ніж від рук російських військових. Уже у 2025 році, коли обстріли сталися частіше, від ракет і дронів у Києві загинуло 171 людину, а в ДТП — 145."
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Додано: Вів 09 чер, 2026 08:29
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
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Додано: Вів 09 чер, 2026 10:03
kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 10:12
airmax78 написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
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Додано: Вів 09 чер, 2026 10:26
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
залишилося взнати липня якого ж року )) людина так страждає у відрядженні, невиїздний ))
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Додано: Вів 09 чер, 2026 14:10
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Ні, скоро буду. На початку липня приїду.
це вже давно не смішно, не ганьбіться
А я і не жартую. Я ж приїжджав минулого року. Цього року повинен був бути вже цього тижня в Києві, переніс через те що не завершено роботу яку мені потрібно прийняти. До речі, проект який зараз завершується і який я прийматиму тривав 2 роки. Майже як мій ремонт.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 17:16
kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Колись в Румунії створювалися спеціальні комісії при муніципалітетах, які підписували ордери на виселення небажаних осіб.
"Підштовхували" багато де, багато кого. Очікувано.
Історія завжди циклічна
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 09 чер, 2026 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 17:37
Бетон написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
Колись в Румунії створювалися спеціальні комісії при муніципалітетах, які підписували ордери на виселення небажаних осіб.
"Підштовхували" багато де, багато кого. Очікувано.
Історія завжди циклічна
так коли ти вже на лижі?
нашо ця порожня балаканина?
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:52
kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
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baraka
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Додано: Вів 09 чер, 2026 19:03
baraka написав:а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
просто хочеться допомогти людям стати щасливими, а то стільки років одні розмови та бідкання
до речі я написав «підштовхнути», а не «виштовхати», ти ж не можеш не збрехати та не зманіпулювати, да барака?)
і мова не тільки про бетона, який вже котрий рік жаліється на життя в Україні, а ще й про макса, якого дуже важливі справи тримають за кордоном)
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