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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:10
kingkongovets написав:
baraka написав:а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
просто хочеться допомогти людям стати щасливими, а то стільки років одні розмови та бідкання
хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
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Додано: Вів 09 чер, 2026 19:14
baraka написав:хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
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Додано: Вів 09 чер, 2026 19:25
kingkongovets написав:
baraka написав:хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
чи може їх обох вже якось підштовхнути?
вот им, твоя же реплика.
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_Klim
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