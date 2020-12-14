хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:10
хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:25
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не потрібно плутати мою прекрасну країну Україну зі своїм розумінням режиму.
Моя Україна вас усіх переживе. І я повернуся в Київ тоді, коли вважатиму за потрібне, попри будь-які тимчасових покидьків чи чиїсь кабінетні фантазії. Київська нерухомість і саме місто стояли віками, і вони так само переживуть цей політичний режим, як наші предки переживали інші
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