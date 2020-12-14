хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:10
хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:25
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не потрібно плутати мою прекрасну країну Україну зі своїм розумінням режиму.
Моя Україна вас усіх переживе. І я повернуся в Київ тоді, коли вважатиму за потрібне, попри будь-які тимчасових покидьків чи чиїсь кабінетні фантазії. Київська нерухомість і саме місто стояли віками, і вони так само переживуть цей політичний режим, як наші предки переживали інші
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моя бабуля пережила голод. 50 років їй психологічно треба щоб щось було з їжі. Отак ви (звертаюсь до умовного режиму) її налякали - на все життя.
І я вас переживу
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я ж написав - перечитай уважніше і припиняй тупити, ти шо ніяк раму зібрати не можеш?
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
яке «умовний режим», через який твоя бабуля пережила голодомор, має відношення до цього форуму?
так коли ти вже поїдеш за кордон щоб стати вільним та щасливим?
доки ти ж ніби зробив (вангую що знайшов над ким з родичів можна оформити опіку), так що тебе тут досі тримає?
чи ти вже там?)
зи: от же ж лютий режим - мало того що податки платити примушує, так ще й конституційний обовʼязок виконувати кличе)
ти на нього за це в ЄСПЛ подай, бідося)
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