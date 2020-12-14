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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:10

  kingkongovets написав:
baraka написав:а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
просто хочеться допомогти людям стати щасливими, а то стільки років одні розмови та бідкання


хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с

ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с


кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:25

  kingkongovets написав:
baraka написав:хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с


кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити


чи може їх обох вже якось підштовхнути?


вот им, твоя же реплика.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не потрібно плутати мою прекрасну країну Україну зі своїм розумінням режиму.
​Моя Україна вас усіх переживе. І я повернуся в Київ тоді, коли вважатиму за потрібне, попри будь-які тимчасових покидьків чи чиїсь кабінетні фантазії. Київська нерухомість і саме місто стояли віками, і вони так само переживуть цей політичний режим, як наші предки переживали інші
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Моя бабуля пережила голод. 50 років їй психологічно треба щоб щось було з їжі. Отак ви (звертаюсь до умовного режиму) її налякали - на все життя.
І я вас переживу
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  kingkongovets написав:
baraka написав:хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с


кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити


чи може їх обох вже якось підштовхнути?


вот им, твоя же реплика.
я ж написав - перечитай уважніше і припиняй тупити, ти шо ніяк раму зібрати не можеш?

kingkongovets написав:просто хочеться допомогти людям стати щасливими, а то стільки років одні розмови та бідкання

до речі я написав «підштовхнути», а не «виштовхати», ти ж не можеш не збрехати та не зманіпулювати, да барака?)

і мова не тільки про бетона, який вже котрий рік жаліється на життя в Україні, а ще й про макса, якого дуже важливі справи тримають за кордоном)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Моя бабуля пережила голод. 50 років їй психологічно треба щоб щось було з їжі. Отак ви (звертаюсь до умовного режиму) її налякали - на все життя.
І я вас переживу
яке «умовний режим», через який твоя бабуля пережила голодомор, має відношення до цього форуму?

так коли ти вже поїдеш за кордон щоб стати вільним та щасливим?

доки ти ж ніби зробив (вангую що знайшов над ким з родичів можна оформити опіку), так що тебе тут досі тримає?

чи ти вже там?)

зи: от же ж лютий режим - мало того що податки платити примушує, так ще й конституційний обовʼязок виконувати кличе)

ти на нього за це в ЄСПЛ подай, бідося)
kingkongovets
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